Die Reduk­ti­on der Aus­schüs­se trägt zur Ent­las­tung des Bud­gets bei und strafft gleich­zei­tig die poli­ti­schen Ent­schei­dun­gen. Dem Stadt­rat von Gmun­den wird dadurch der Über­blick über die lau­fen­den Pro­jek­te und Initia­ti­ven erleich­tert, was in Zei­ten einer ange­spann­ter Bud­get-Situa­ti­on beson­ders wich­tig ist.

Schon im März 2023 hat­ten die Grü­nen (damals gemein­sam mit SPÖ und Neos) einen Antrag auf Reduk­ti­on der Gemein­de­aus­schüs­se gestellt, der Antrag fand jedoch kei­ne Mehr­heit. Der Prüf­be­richt der Gemein­de­auf­sicht von Mai 2024 hat die ÖVP als stim­men­stärks­te Kraft ver­an­lasst, sich nun ein­zu­brin­gen und die Gemein­de­ar­beit mit weni­ger Aus­schüs­sen neu zu gestal­ten. Ein Blick auf die ver­gleich­ba­ren Städ­te Bad Ischl und Vöck­la­bruck hat gezeigt, dass auch eine gerin­ge­re Anzahl von Aus­schüs­sen eine gute Gemein­de­ar­beit ermöglicht.

Die Anzahl der Aus­schüs­se der Stadt­ge­mein­de Gmun­den wird von 16 auf 10 redu­ziert. Die ÖVP ver­liert drei Aus­schüs­se; Grü­ne, SPÖ, FPÖ und Neos ver­zich­ten jeweils auf einen Aus­schuss, jedoch wan­dert der Vor­sitz des Prü­fungs­aus­schus­ses von den Neos zur SPÖ. Jede Par­tei behält die für sie rele­van­ten Res­sorts. Die Neu­ord­nung der Aus­schüs­se soll in einer Son­der­sit­zung des Gemein­de­ra­tes Anfang 2025 beschlos­sen werden.

Die­se Zusam­men­le­gung von Aus­schüs­sen ver­spricht eine Bud­get-Ein­spa­rung von rund 15.000 Euro jähr­lich, da pro Aus­schuss­sit­zung Sit­zungs­gel­der von bis zu 1.000 Euro zu ver­an­schla­gen sind. Die Mehr­stun­den der Gemein­de­be­diens­te­ten für die Schrift­füh­rung ist dabei noch gar nicht berücksichtigt.

Auf­grund der wie in vie­len ande­ren Gemein­den auch in Gmun­den äußerst her­aus­for­dern­den finan­zi­el­len Situa­ti­on haben wir uns dazu ent­schlos­sen, die Zahl der Aus­schüs­se zu redu­zie­ren. Jetzt ist Spar­sam­keit gebo­ten und wir wol­len damit auch bei uns auf poli­ti­scher Ebe­ne selbst begin­nen. Zudem wird durch die­se Redu­zie­rung die Effi­zi­enz in den Abläu­fen erhöht, es wer­den Dop­pel­glei­sig­kei­ten ver­mie­den. (Bür­ger­meis­ter Ste­fan Krapf, ÖVP)