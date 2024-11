Mit 23 Punk­ten erober­ten die Fuß­bal­le­rin­nen des SV Gmun­den hin­ter der SPG Antiuesenhofen/Ried/Weilbach und TUS Krems­müns­ter Rang 3 bei ihrem „Debüt“ in der Frau­en­klas­se Süd/West. 8 Spie­le in Fol­ge blieb das Team von Chef­trai­ner Peter Märzen­dor­fer unge­schla­gen, mit nur 1 „gel­ben“ Kar­te bewies es aber auch sei­ne tadel­lo­se sport­li­che Ein­stel­lung und beleg­te ex aequo mit Uni­on Wei­bern Platz 1 in der Fairnesswertung!

Kapi­tä­nin Chris­ti­na Kersch­bau­mer glänz­te mit 8 Voll­tref­fern als zweit­bes­te, Nina Gries­ho­fer und Anna Katha­ri­na Sto­ckin­ger tra­fen mit je 7 Toren als dritt­bes­te Tor­schüt­zin­nen der Liga.

Für ihre aus­ge­zeich­ne­ten Leis­tun­gen wur­den die Liga-Neu­lin­ge schon im Finish des Herbst­durch­gan­ges von ihren Spon­so­ren mit neu­en Dres­sen belohnt!