Zehn Feu­er­weh­ren stan­den am Sams­tag­abend bei einem Alarm­stu­fe 2‑Einsatz beim Brand eines land­wirt­schaft­li­chen Neben­ge­bäu­des in Ampfl­wang im Haus­ruck­wald im Einsatz.

Die Ein­satz­kräf­te der Feu­er­wehr wur­den am Abend mit dem Alarm­stich­wort “Brand land­wir­schaft­li­ches Objekt” in die Ort­schaft Lukas­berg nach Ampfl­wang im Haus­ruck­wald alar­miert. Kur­ze Zeit spä­ter lös­te die Feu­er­wehr Alarm­stu­fe 2 aus, wor­auf­hin ins­ge­samt zehn umlie­gen­de Weh­ren zum Ein­satz­ort eilten.

Ein Neben­ge­bäu­de eines Bau­ern­ho­fes stand in Flam­men. Der Brand konn­te zum Glück rasch ein­ge­dämmt wer­den, das obe­re Stock­werk des Neben­ge­bäu­des wur­de durch das Feu­er schwer in Mit­lei­den­schaft gezo­gen, ein Über­grei­fen auf den Bau­ern­hof selbst konn­te zum Glück recht­zei­tig ver­hin­dert wer­den. Anga­ben über mög­li­che Ver­letz­te gab es vor­erst nicht. Die Brand­ur­sa­che war am Abend noch Gegen­stand der poli­zei­li­chen Ermittlungen.

Quel­le: laumat/Matthias Lauber