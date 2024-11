Mit einem beein­dru­cken­den Auf­tritt bei den öster­rei­chi­schen Staats­meis­ter­schaf­ten am 20.10. in Graz hat Ines Kah­rer erneut bewie­sen, dass sie zu den bes­ten Kraft­drei­kämp­fe­rin­nen des Lan­des gehört. Ihr Kampf­geist und ihr Talent führ­ten sie nicht nur zum Sieg in der Gewichts­klas­se bis 69 kg, son­dern auch zum Vize-Staats­meis­ter­ti­tel. Die­se her­aus­ra­gen­den Ergeb­nis­se sind das Resul­tat jah­re­lan­ger har­ter Arbeit und moti­vie­ren das gesam­te ASKÖ-Team, sie auf ihrem Weg zur Welt­meis­ter­schaft in Island im Novem­ber noch inten­si­ver zu unterstützen.

Ines Kah­rer zeig­te sich zufrie­den, auch wenn der Wett­kampf nicht ohne Her­aus­for­de­run­gen ver­lief. „Es war kein per­fek­ter Wett­kampf,“ räumt sie ein. „Bei der Knie­beu­ge und beim Bank­drü­cken habe ich je nur einen von drei Ver­su­chen gül­tig bekom­men. Beim Kreuz­he­ben schaff­te ich zwei von drei Ver­su­chen. Ins­ge­samt habe ich jedoch 542,5 kg erreicht – nur 7,5 kg unter mei­ner per­sön­li­chen Bestleistung.“

Ange­sichts ihrer 1,5‑jährigen Wett­kampf­pau­se und einer lang­wie­ri­gen Rücken­ver­let­zung ist die­ses Ergeb­nis umso bemer­kens­wer­ter. Mit einem mini­ma­len Rück­stand von nur 0,6 Punk­ten ver­pass­te sie knapp den Staats­meis­ter­ti­tel und sicher­te sich sou­ve­rän den Titel der Vize­staats­meis­te­rin sowie den Sieg in ihrer Gewichtsklasse.

Ihre Leis­tun­gen im Überblick:

Knie­beu­ge : 215 kg ungül­tig, 220 kg gül­tig, 230 kg ungültig

: 215 kg ungül­tig, 220 kg gül­tig, 230 kg ungültig Bank­drü­cken : 140 kg gül­tig, 145,5 kg zwei­mal ungültig

: 140 kg gül­tig, 145,5 kg zwei­mal ungültig Kreuz­he­ben : 170 kg gül­tig, 182,5 kg ungül­tig, 182,5 kg gültig

: 170 kg gül­tig, 182,5 kg ungül­tig, 182,5 kg gültig Gesamt­ergeb­nis: 2. Platz in der Gesamt­wer­tung und 1. Platz in der Gewichts­klas­se < 69 kg

Nun rich­tet sich ihr Fokus auf die Welt­meis­ter­schaft, die am 14. Novem­ber in Island statt­fin­det. Die­se Erfol­ge und ihre Ent­schlos­sen­heit las­sen auf eine viel­ver­spre­chen­de Leis­tung bei der WM hoffen.

Wir freu­en uns dar­auf, Ines Kah­rer wei­ter­hin auf ihrem Weg zu unter­stüt­zen und drü­cken ihr für Island fest die Daumen!