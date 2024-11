Die Natur­freun­de Vorch­dorf bli­cken stolz auf eine beein­dru­cken­de Erfolgs­bi­lanz bei der KVOÖ Bould­er-Lan­des­meis­ter­schaft 2024 und stel­len unter ande­rem in der Kate­go­rie AK I die Lan­des­meis­te­rin und den Vize-Landesmeister.

Der Klet­ter­be­werb, der am ver­gan­ge­nen Sams­tag, 23. Novem­ber 2024 im Rah­men des 12. Bould­er­Jams im Del­ta Sport­park Vöck­la­bruck aus­ge­tra­gen wur­de, lock­te 120 Teil­neh­me­rin­nen und Teil­neh­mer an und bot 38 her­aus­for­dern­de Rou­ten, die es zu meis­tern galt.

In der Kate­go­rie AK I sicher­te sich Doris Wim­mer den Lan­des­meis­ter­ti­tel, wäh­rend Dani­el Sima­der bei den Her­ren den her­vor­ra­gen­den zwei­ten Platz beleg­te und somit Vize-Lan­des­meis­ter wur­de. Auch der Klet­ter­nach­wuchs der Natur­freun­de Vorch­dorf glänz­te mit Spit­zen­leis­tun­gen: Ins­ge­samt gab es Gold und zwei­mal Bron­ze für die jun­gen Talente.

Span­nen­de Finalentscheidungen

Ein Höhe­punkt des Bould­er­Jams mit Kult­fak­tor war das Fina­le der bes­ten sechs Damen und Her­ren der All­ge­mei­nen Klas­se. Phil­ipp Gol­lin­ger, eben­falls Klet­ter­trai­ner der Natur­freun­de Vorch­dorf, schaff­te es ins Fina­le und zeig­te eine star­ke Leis­tung. Die Lan­des­sie­ger in die­ser Klas­se wur­den Sophie Kess­ler und Chris­toph Bräuer.

Vorch­dorfs Nach­wuchs glänzt erneut

Beson­ders beein­dru­ckend waren die Leis­tun­gen des Vorch­dor­fer Nach­wuch­ses: Simo­na Hlin­ka und Luca Hager, die bei­de heu­er bereits im Vor­stiegs-Seil­klet­tern Lan­des­meis­ter wur­den, glänz­ten auch beim Bould­ern wie­der. Hlin­ka hol­te Bron­ze in der U18-Kate­go­rie, wäh­rend Hager sich in der U16-Klas­se den Sieg sicher­te. Leon Fischer ergänz­te die Erfolgs­bi­lanz mit Bron­ze im OÖ-Cup. Auch Hele­ne Viert­bau­er (NF Vöck­la­bruck), die wöchent­lich im Vorch­dor­fer Nach­wuchs­trai­ning am Start ist, holt sich bei den U16 Mäd­chen Gold.

„Wir sind unglaub­lich stolz auf unse­re Ath­le­tin­nen und Ath­le­ten – vom Nach­wuchs bis zu den Erwach­se­nen. Ihre Erfol­ge zei­gen, wie sich Lei­den­schaft und Moti­va­ti­on für die­sen Sport aus­zah­len“, freut sich Klet­ter­in­struk­tor Samu­el Jung­wirth über die Erfolgsserie.

Ergeb­nis­se der Natur­freun­de Vorch­dorf im Überblick:

1x Lan­des­meis­te­rin: Doris Wim­mer ( AK I weiblich)

I weiblich) 1x Vize-Lan­des­meis­ter: Dani­el Sima­der ( AK I männlich)

I männlich) 1x Bron­ze U18-Lan­des­meis­ter­schaft: Simo­na Hlinka

1x Gold im OÖ-Cup: Luca Hager ( U16 männlich)

männlich) 1x Bron­ze im OÖ-Cup: Leon Fischer ( U16 männlich)

Die Natur­freun­de Vorch­dorf bli­cken damit auf eine der erfolg­reichs­ten Bould­er-Lan­des­meis­ter­schaf­ten der ver­gan­ge­nen Jah­re zurück und freu­en sich schon auf kom­men­de Herausforderungen.