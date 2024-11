Die soge­nann­te „Schau­fens­ter­krank­heit“ ist eine Durch­blu­tungs­stö­rung in den Bei­nen, die zuerst beim Gehen zu Schmer­zen und unbe­han­delt im fort­ge­schrit­te­nen Sta­di­um zum Abster­ben von Gewe­be bis hin zur Blut­ver­gif­tung füh­ren kann. Am Salz­kam­mer­gut Kli­ni­kum (SK) Vöck­la­bruck wer­den Betrof­fe­nen nun zwei neue The­ra­pie­op­tio­nen ange­bo­ten: Bei­de mini­mal-inva­siv und prak­tisch schmerzfrei.

Betrof­fe­ne blei­ben oft vor Schau­fens­tern ste­hen, um ihre Beschwer­den zu ver­ber­gen: Weil Pati­en­tIn­nen mit zuneh­men­dem Sta­di­um der peri­phe­ren arte­ri­el­len Ver­schluss­erkran­kung (pAVK) – so die Fach­be­zeich­nung — wegen star­ker Mus­kel­schmer­zen beim Gehen immer häu­fi­ger kur­ze Pau­sen machen müs­sen, wird die Durch­blu­tungs­stö­rung auch „Schau­fens­ter­krank­heit“ genannt. Ursa­chen der krampf­ar­ti­gen Schmer­zen in der Waden­mus­ku­la­tur sind Gefäß­ver­kal­kun­gen (Arte­rio­skle­ro­se), die etwa durch Rau­chen, Blut­hoch­druck (Hyper­to­nie) oder Dia­be­tes mel­li­tus geför­dert werden.

Zwei neue The­ra­pie­op­tio­nen bei Gefäßverkalkung

Das Insti­tut für Dia­gnos­ti­sche und Inter­ven­tio­nel­le Radio­lo­gie am SK Vöck­la­bruck hat das Behand­lungs­kon­zept für Pati­en­tIn­nen mit pAVK nun erwei­tert: Mit der Intra­vas­ku­lä­ren Litho­trip­sie (IVL) und der Rota­ti­ons­throm­bek­to­mie kön­nen zwei inno­va­ti­ve The­ra­pie­for­men mini­mal-inva­siv und prak­tisch schmerz­frei ange­bo­ten werden.

Bei der IVL gewinnt der von der Ver­kal­kung betrof­fe­ne Gefäß­ab­schnitt wie­der an Elas­ti­zi­tät, indem Stoß­wel­len inner­halb der Gefäß­ver­kal­kun­gen Mikro­ris­se erzeu­gen. Nicht betrof­fe­ne Gefäß­ab­schnit­te und das angren­zen­de wei­che Gewe­be wer­den dabei nicht beschä­digt. Abseits von Bal­lon­an­gio­plas­tie (Auf­deh­nung von Gefä­ßen mit­hil­fe eines Bal­lons) und der Stent­ver­sor­gung, also der Implan­tie­rung eines Röhr­chens, steht damit eine neue Behand­lungs­me­tho­de zur Ver­fü­gung, bei der kei­ne Fremd­kör­per im Kör­per der Pati­en­tIn­nen zurück­ge­las­sen wer­den müs­sen. „Damit besteht die Mög­lich­keit, stark ver­kalk­te Gefäß­seg­men­te auch bei Pati­en­tIn­nen mit einem gerin­ge­ren Sta­di­um der Schau­fens­ter­krank­heit effek­tiv zu behan­deln bzw. Gefäß­ver­en­gun­gen an Stel­len zu behan­deln, an denen bis­her eine effek­ti­ve mini­mal-inva­si­ve, also mög­lichst scho­nen­de Behand­lung nicht mög­lich war. Dadurch kön­nen wir den Pati­en­tIn­nen eine Ope­ra­ti­on erspa­ren“, sagt OA Dr. Micha­el Deutsch­mann, Radio­lo­ge und Koor­di­na­tor der inter­ven­tio­nel­len Radio­lo­gie am SK Vöcklabruck.

Eine zwei­te the­ra­peu­ti­sche Opti­on bei throm­bo­ti­schen Ver­schlüs­sen von Gefä­ßen und implan­tier­ten Bypäs­sen ist die Rota­ti­ons­throm­bek­to­mie. Das soge­nann­te Rotarex-Sys­tem arbei­tet dabei nach dem archi­me­di­schen Schrau­ben­prin­zip. Hier­bei wird eine Spi­ra­le auf bis zu 40.000 Umdre­hun­gen pro Minu­te beschleu­nigt. Dadurch ent­steht im Kathe­ter ein Vaku­um, wodurch das throm­bo­ti­sche Mate­ri­al, das den Gefäß­ver­schluss ver­ur­sacht, ange­saugt und nach außen abtrans­por­tiert wird. „Damit ist es mög­lich, Gefäß- oder Bypass­ver­schlüs­se zu besei­ti­gen und die Gefäß­ab­schnit­te wie­der durch­gän­gig zu machen. Auch die­ses Ver­fah­ren stellt für die Pati­en­tIn­nen eine scho­nen­de Alter­na­ti­ve zu einem chir­ur­gi­schen Ein­griff dar“, so Dr. Deutschmann.