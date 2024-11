Regi­on: Salz­kam­mer­gut / Bezirk Vöck­la­bruck und Gmunden

Meteo­ro­lo­ge: Chris­ti­an Brandstätter

Mit einer mitt­le­ren Tem­pe­ra­tur von 3,9 Grad fiel der Novem­ber 2024 exakt mit dem 30-lang­jäh­ri­gen Mit­tel (1991 – 2020). Dabei zeich­ne­te sich die ers­te Monats­hälf­te durch sehr nebel- und hoch­ne­bel­las­ti­ges Wet­ter aus, die zwei­te Monats­hälf­te gestal­te­te sich etwas wech­sel­haf­ter mit zeit­wei­li­gen Regenfällen.

Laut METEO-data (Meteo­ro­lo­ge Chris­ti­an Brand­stät­ter) begann der Novem­ber mit einem sehr freund­li­chen und mil­den Fei­er­tag. Neben viel Son­ne wur­den vie­ler­orts Höchst­wer­te um 15 Grad gemes­sen. Der 1. Novem­ber war somit der wärms­te Tag des Monats.

Nach dem Fei­er­tag domi­nier­te unter häu­fi­gem Hoch­druck­ein­fluss meist trü­bes Wet­ter mit viel Nebel und Hoch­ne­bel. Erst ab Mit­te Novem­ber kam etwas Bewe­gung in die Wet­ter­kü­che. Ab dem 13. Novem­ber wur­de es käl­ter mit etwas Schnee, der jedoch nicht lan­ge lie­gen blieb.

Am 20. Novem­ber brach­te wech­sel­haf­tes und stür­mi­sches Wet­ter vie­ler­orts Böen zwi­schen 60 und 70 km/h. Am 22. Novem­ber gab es eben­falls Böen zwi­schen 50 und 60 km/h. Einen aus­ge­wach­se­nen Herbst­sturm gab es somit im Novem­ber nicht. Zwi­schen dem 21. und 23. Novem­ber sorg­te ein kur­zes Win­ter­in­ter­mez­zo mit weni­gen Zen­ti­me­tern Schnee für ein biss­chen Advents­stim­mung. Einen nach­hal­ti­gen Win­ter­ein­bruch gab es somit auch nicht.

Der Novem­ber fiel ver­brei­tet recht tro­cken aus. In eini­gen Regio­nen des Salz­kam­mer­gu­tes wur­de nicht mal die Hälf­te des Monats­solls für Novem­ber erreicht. In See­wal­chen wur­de am 28. Novem­ber eine Nie­der­schlags­men­ge von 11,3 mm regis­triert. In Alt­müns­ter fie­len am 20.11 knapp 13 mm, in Mond­see knapp 15 mm. Das waren auch schon die maxi­ma­len Tageshöchstmengen.

Eine seriö­se Pro­gno­se zu Weih­nach­ten kann jeden­falls nicht abge­ge­ben wer­den. Durch den Kli­ma­wan­del sind wei­ße Weih­nach­ten höchs­tens noch in den Hoch­la­gen zu erle­ben. Aber viel­leicht gibt es ja eine Über­ra­schung. Wei­ße Weih­nach­ten wären sta­tis­tisch längst überfällig.