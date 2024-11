Sams­tag, 16.11.2024, 19.30 Uhr, Stadt­saal Vöcklabruck

POX­RU­CKER SIS­TERS MIT BAND

Unplugged

Seit über 10 Jah­ren begeis­tern die Pox­ru­cker Sis­ters ihr Publi­kum mit Dia­lekt­pop aus Ober­ös­ter­reich. Sie bestechen mit Boden­haf­tung und Lebens­freu­de und ihren Hits wie Glick, Herz­klopfn oder Sie. Man­che nen­nen sie gar eine Natur­ge­walt, die mit Ener­gie und Gespür gemein­sam mit ihrer Band für ein Live­er­leb­nis der beson­de­ren Art sorgen.

Im Herbst 2024, nach ihrer Baby­pau­se, spie­len die Pox­ru­cker Sis­ters in aus­ge­wähl­ten Loca­ti­ons mit ihrer Band und bestrei­ten neue musi­ka­li­sche Wege. Nach ihren Band- & Akus­tik­tour­neen in den letz­ten 10 Jah­ren wird erst­mals ihr Band­kon­zert zu einem Unplug­ged Erleb­nis. Ihre bekann­tes­ten und belieb­tes­ten Songs, neue Arran­ge­ments, beson­ders viel Platz für die Stim­men der drei Schwes­tern und musi­ka­li­sche Über­ra­schun­gen inclu­si­ve. Was dabei nicht feh­len darf: ihre bewähr­te Herz­klopfn Garantie.

Deafs davon a bissl mehr sei? Jo sicha!

Über die Pox­ru­cker Sisters

Musik beglei­tet die Schwes­tern Ste­fa­nie, Chris­ti­na und Mag­da­le­na Pox­ru­cker seit ihrer Kind­heit. Im Jahr 2013 tra­fen sie auf ihre musi­ka­li­schen Weg­be­glei­ter, ihre ers­ten Sin­gles wur­den ver­öf­fent­licht und es folg­te ihr Debut­al­bum „Pox­ru­cker Sis­ters“. Mit „Drah di“ (2015) gin­gen sie ihren musi­ka­li­schen Weg wei­ter, Album Nr 3 „In olle Foarbn“ (2017) steht für alle Facet­ten ihrer Musik und 2021 ver­öf­fent­lich­ten sie dann mit „Hori­zont“ ihr aktu­el­les Album, dass von Lebens­mut, Selbst­be­stim­mung und Auf­bruch strotzt. Dar­auf folg­ten im Jahr 2022 die Sin­gles „Sie“ bei der sie mit dem Frau­en­brass Quin­tett ‚Bras­ses­soires‘ für einen Som­mer­hit und ihren ers­ten Ama­de­us Aus­tri­an Music Award in der Kate­go­rie Song­wri­te­rin­nen des Jah­res sorg­ten. Im Jubi­lä­ums­jahr konn­ten sie mit ihrer Som­mer­num­mer „Jo voi“ das Live- und Radio­pu­bli­kum begeis­tern. In ihren Eigen­kom­po­si­tio­nen im Mühl­viert­ler Dia­lekt besin­gen sie mit Leich­tig­keit und Tie­fe ‚grod aus­sa‘ Glück, Sor­gen, Kri­ti­sches und Her­aus­for­dern­des. Dabei scheu­en sie auch nicht, Unbe­que­mes anzu­spre­chen und machen inspi­riert wei­ter mit dem, was für sie das Natür­lichs­te der Welt ist: Songs über das Leben schreiben.

Mit ihren CDs erreich­ten sie Gold­sta­tus, Air­play Top Posi­tio­nen und für ihr musi­ka­li­sches Wir­ken erhiel­ten sie auch Aus­zeich­nun­gen und Ama­de­us Aus­tri­an Music Awards Nomi­nie­run­gen sowie einen Award. Als Kom­po­nis­tin­nen, Musi­ke­rin­nen, Schwes­tern und auch Müt­ter prägt der Ein­satz für Gleich­be­rech­ti­gung und Chan­cen von Frau­en ihr künst­le­ri­sches Schaf­fen. In ihrer Sin­gle „NA“ (2023) erhe­ben sie gemein­sam mit Katha­ri­na Stra­ßer ihre Stim­men für jene, die nicht gehört wer­den und sen­den ein star­kes Zei­chen der Selbst­be­stim­mung in die Welt. Mit ihrer Band tou­ren die Pox­ru­cker Sis­ters seit 10 Jah­ren durch Öster­reich und über die Gren­zen hin­aus. Ihre Kon­zer­te – ob unplug­ged oder mit Band — sind ein Erleb­nis, der Fun­ke springt über und das Publi­kum wird mit­ge­ris­sen von ihrer unbän­di­gen Kraft, Musi­ka­li­tät und Lebensfreude.

Im Advent set­zen die drei ger­ne auf ihre unplug­ged Beset­zung Gitar­re, Cajon und Gei­gen und wer­den dabei beglei­tet am Kla­vier. So wie alles begann neh­men die drei Schwes­tern ihr Publi­kum mit in ihre Klang­welt und erzäh­len Geschich­ten, die Mut machen und auf Weih­nach­ten einstimmen.

Im Jahr 2024 gibt es erst­mals auch ihr Band­kon­zert als Unplug­ged Erleb­nis und sie stel­len damit ein­mal mehr ihre musi­ka­li­sche Viel­falt unter Beweis.

Kar­ten »> www.kuf.at/kultur und Tou­ris­mus­bü­ro Vöcklabruck

Foto: Zoe Goldstein

Ver­an­stal­ter: STADT+KULTUR Vöck­la­bruck GmbH / kuf.at