In der Aula der Tou­ris­mus­schu­len Bad Ischl wird am 14. und 15. Novem­ber ein Cha­ri­ty-Event der beson­de­ren Art statt­fin­den: Unter dem Mot­to „Rad‘ln mit Herz“ wer­den vier­zehn Teams 24 Stun­den lang auf Home­trai­nern radeln, um Kilo­me­ter für einen wohl­tä­ti­gen Zweck zu sam­meln. Die­se sport­li­che Chall­enge fin­det in Koope­ra­ti­on mit dem „pro­Li­fe Fit­ness & Health Club­statt und ermög­licht es, sport­li­che Fit­ness und Hilfs­be­reit­schaft zu vereinigen.

Die Ver­an­stal­tung beginnt am 14. Novem­ber um 12 Uhr und endet am 15. Novem­ber zur glei­chen Zeit. Wäh­rend die­ser 24 Stun­den wer­den die Teams „durch­r­a­deln“. Jeder gera­del­te Kilo­me­ter wird in Geld­spen­den umge­wan­delt, die an u.a. an „Licht ins Dun­kel“ und Bedürf­ti­gen im Salz­kam­mer­gut ver­teilt wer­den. Gäs­te, die ihr Team anfeu­ern oder ein­fach „nur“ spen­den wol­len, sind natür­lich herz­lich willkommen.

Fach­vor­stand Gün­ter Gader­bau­er ließ sich vom letzt­jäh­ri­gen Ö3 Weih­nachts­wun­der in Bad Ischl zu die­ser Ver­an­stal­tung inspi­rie­ren, um auch in die­sem Jahr wie­der Gutes zu tun und hat mit tat­kräf­ti­ger Unter­stüt­zung der Lehr­kräf­te sowie den Schü­le­rin­nen und Schü­lern die­ses Event ins Leben geru­fen. Dir. Mag. Wolf­gang Fal­ken­stei­ner erklärt: „Wir möch­ten mit die­sem Event nicht nur das Bewusst­sein für die Wich­tig­keit von Bewe­gung und Gesund­heit stär­ken, son­dern auch die Soli­da­ri­tät in unse­rer Gesell­schaft för­dern. Alle sind will­kom­men, die ihren Bei­trag leis­ten wol­len. Egal ob sie radeln oder spen­den – jeder gefah­re­ne Kilo­me­ter und jeder Cent zählen.“

Für das leib­li­che Wohl und für Unter­hal­tung ist auf jeden Fall gesorgt: Es wird ein bun­tes Rah­men­pro­gramm mit Musik, Ver­pfle­gung und vie­len Über­ra­schun­gen u.a. eine Tom­bo­la geben.