Im Jahr 1999 nahm das Freie Radio Salz­kam­mer­gut (FRS) erst­mals sei­nen Sen­de­be­trieb auf. Heu­te, 25 Jah­re spä­ter belebt das Com­mu­ni­ty-Radio mit sei­nem 24-Stun­den wer­be­frei­en Hör­funk-Pro­gramm die Medi­en­land­schaft und die Regi­on nach­hal­tig. Anläss­lich des Jubi­lä­ums lädt das FRS zur „Radio-Geburts­tags­par­ty“ am 15. Novem­ber nach Bad Ischl.

Vom Haus­ruck bis zum Aus­seer­land reicht das Ein­zugs­ge­biet der mitt­ler­wei­le ca. 140 ehren­amt­li­chen Sendungsgestalter:innen des FRS – und so viel­fäl­tig wie die Men­schen sind ist auch das Pro­gramm. Dabei kom­men unter­schied­lichs­te Bevöl­ke­rungs­grup­pen zu Wort und brin­gen u.a. diver­se Musik zu Gehör: Funk, Aus­tro­pop, Blues, Rock, Jazz und Hip­Hop sind nur eini­ge davon. Das Bürger:innen-Radio spielt so eine wesent­li­che Rol­le in der Medi­en- und Mei­nungs­viel­falt und lässt The­men und Inter­es­sen zu Wort kom­men, die anders­wo unter­re­prä­sen­tiert sind.

Mitt­ler­wei­le kann das FRS auf eine 25-jäh­ri­ge Geschich­te zurück­bli­cken und möch­te die­ses Jubi­lä­um natür­lich fei­ern: Am 15. Novem­ber ab 18 Uhr fin­det in der „Kur­di­rek­ti­on“ in Bad Ischl (Bahn­hof­stra­ße 6) die Radio-Geburts­tags­par­ty statt, mit allem, was dazu­ge­hört: Tor­te, Gala und selbst­ver­ständ­lich aus­gie­big Musik. DJs braucht das FRS nicht lan­ge suchen, da sich unter den eige­nen Sendungsgestalter:innen etli­che Musikliebhaber:innen fin­den. Somit locken „DJ Ernest Bir­dy“, „DJ The Dir­ty“ und das „Soul Beat Duo“ alle Par­ty­gäs­te mit Funk, Soul und Hip Hop im Lauf des Abends auf die Tanz­flä­che. Auch Aus­zeich­nun­gen für die Radio­ar­beit wer­den im Rah­men der Par­ty verliehen.

Das FRS freut sich auf vie­le Radio-Begeis­ter­te, die das Jubi­lä­um gemein­sam feiern.