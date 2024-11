Am 14. Novem­ber lud der Sozi­al­aus­schuss der Stadt­ge­mein­de Gmun­den zum drit­ten Mal ins Stadt­thea­ter zur Ver­ga­be der Sozi­al­prei­se in den drei Kate­go­rien Ein­zel­per­son, Pro­jekt und Team ein. Allen Nomi­nier­ten ist sozia­les Enga­ge­ment ins Herz geschrie­ben, drei von ihnen durf­ten sich über die Aus­zeich­nung freuen.

Bei den Teams – nomi­niert waren ins­ge­samt acht – ging der Preis heu­er an die Hos­piz Gmun­den unter Obmann Hel­mut Mit­ten­dor­fer. Seit 1999 beglei­tet das mitt­ler­wei­le 27 Per­so­nen gro­ße Team Men­schen mit schwe­rer und unheil­ba­rer Erkran­kung, um die­sen ein lebens­wer­tes Dasein zu ermög­li­chen. „Du bist bis zu dei­nem letz­ten Augen­blick wich­tig“, lau­tet die Bot­schaft der Hospizbewegung.

Aus den sechs Nomi­nier­ten in der Kate­go­rie Pro­jek­te gin­gen die Schul­weg­po­li­zis­ten als Sie­ger her­vor. 1997 hat­te die Initia­ti­ve mit zwei Grup­pen unter der Lei­tung von Rein­hard Held begon­nen. Mitt­ler­wei­le ver­rich­ten 157 Schul­weg­po­li­zis­ten und ‑poli­zis­tin­nen ihren ehren­amt­li­chen Dienst im Bezirk Gmun­den und tra­gen damit für siche­re Schul­we­ge bei.

Nicht weni­ger als elf Nomi­nie­run­gen gab es in der Kate­go­rie Ein­zel­per­son. Die Jury ent­schied sich schließ­lich für Michae­la Schmidt als Preis­trä­ge­rin. Die in Gmun­den täti­ge Ärz­tin für All­ge­mein­me­di­zin gilt als wah­rer Tau­send­sas­sa in Sachen sozia­les Enga­ge­ment. Schmidt fun­giert aktu­ell als Prä­si­den­tin des Lions Club Traun­see-Alle­gra, ist feder­füh­rend bei den Pfad­fin­dern oder beim Pro­jekt HELP! und enga­giert sich beim Gmund­ner Mittagstisch.

Die Prei­se in Form von Kacheln wur­den vom Gmund­ner Kera­mik-Künst­ler Mar­tin Kun­ze gestal­tet, sind mit den Namen der Geehr­ten bedruckt und wer­den im Zuge von Kun­zes Pro­jekt „Memo­ry of Man­kind“ als „ewi­ge“ Erin­ne­rung im Hall­stät­ter Salz­berg eingelagert.