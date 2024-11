Katha­ri­na Paul und Cor­ne­lia Vogl­mayr, Fea­tured Artists 2024|25 zu Gast bei der Jeu­nesse Gmun­den im Hein­rich Schiff Saal der Lan­des­mu­sik­schu­le Gmunden.

Staged Con­cert | »Eine Winterreise«

2. 12. 2024 | Mon­tag | 19:30 Uhr | »Start up!« 19:00 Uhr | Lan­des­mu­sik­schu­le Gmunden

Inter­pre­tin­nen

Katha­ri­na Paul Horn, Fea­tured Artist 2024|25

Tere­sa Heu­gl Schlag­werk

Maart­je Pas­man Tanz

—

Cor­ne­lia Vogl­mayr Regie, Cho­reo­gra­phie, Fea­tured Artist 2024|25

»Eine Win­ter­rei­se«

Eine musi­ka­lisch-sze­ni­sche Neu­in­ter­pre­ta­ti­on von:

Franz Schu­bert Win­ter­rei­se / Lie­der­zy­klus nach Gedich­ten von Wil­helm Mül­ler D 911

Unse­re Fea­tured Artists, Thea­ter­ma­che­rin Cor­ne­lia Vogl­mayr und Hor­nis­tin Katha­ri­na Paul, durch­strei­fen gemein­sam mit Tän­ze­rin Maart­je Pas­man und Schlag­wer­ke­rin Tere­sa Heu­gl den Win­ter und all sei­ne Tie­fen und Abgrün­de. – Müs­sen wir durch den Win­ter durch, um Neu­es wach­sen las­sen zu kön­nen? Bestehen­des auf­grei­fen und neu den­ken mit einer jun­gen Gene­ra­ti­on? Viel­leicht ist es Zeit, kei­ne Abkür­zun­gen mehr zu neh­men, um nach­hal­ti­ge Lösun­gen für eine hoff­nungs­vol­le Zukunft zu finden …

Eine Pro­duk­ti­on der Jeunesse

Katha­ri­na Paul

»Mei­ne Lie­be zum Horn kommt von den Emo­tio­nen, die das Instru­ment her­vor­ru­fen kann, und von sei­ner klang­li­chen Viel­falt. Wenn ich einen Horn­ein­satz im Orches­ter höre, dann geht mir jedes Mal aufs Neue das Herz auf.«

Begon­nen hat Katha­ri­na Paul ihre musi­ka­li­sche Aus­bil­dung an Kla­vier, Horn und Schlag­werk in Möd­ling, spä­ter wech­sel­te sie an die mdw – Uni­ver­si­tät für Musik und dar­stel­len­de Kunst Wien. Doch dann setz­te sich ihre gro­ße Lie­be zum Wie­ner Horn mit sei­nem zugleich heroi­schen und wei­chen Klang durch. Mitt­ler­wei­le hat sie auf ihrem Instru­ment zahl­rei­che Prei­se gewon­nen, dar­un­ter den Talent-Award der Wie­ner Sym­pho­ni­ker und eine Aka­de­mie­stel­le im Ton­künst­ler Orches­ter Nie­der­ös­ter­reich. Als Fea­tured Artist der Jeu­nesse zeigt Katha­ri­na Paul, was das Wie­ner Horn alles drauf­hat: vom Klas­si­ker par excel­lence, dem Horn­kon­zert von Richard Strauss, über moder­ne Groo­ves für ihr Vier­Viertl­Quar­tett bis zur span­nen­den Neu­in­ter­pre­ta­ti­on von Schu­berts Win­ter­rei­se, die Fea­tured Artist Cor­ne­lia Vogl­mayr mit Horn, Schlag­werk und Tanz insze­niert. Oder mit far­ben­fro­hen und tän­ze­ri­schen Horn­klän­gen für alle Babys im Konzert.

Cor­ne­lia Voglmayr

Regie und Choreographie

»Indem ich Musik durch cho­reo­gra­phi­sche Bil­der visua­li­sie­re, ent­ste­hen beson­de­re Atmo­sphä­ren und abs­trak­te Geschich­ten. Sie ver­stär­ken die Musik und ermög­li­chen es dem Publi­kum, auf eine sehr per­sön­li­che Wei­se in die Räu­me der Musik einzutauchen.«

Wenn sie Musik hört, löst das in ihr oft Bil­der aus, erzählt die öster­rei­chi­sche Cho­reo­gra­phin und Regis­seu­rin Cor­ne­lia Vogl­mayr. »Durch die­se Bil­der wird Musik für mich auf ganz spe­zi­el­le Wei­se leben­dig.« Erst­mals prä­sen­tiert die Jeu­nesse eine Thea­ter­ma­che­rin als Fea­tured Artist. In der Sai­son 2024 | 25 wird Vogl­mayr eine eige­ne Rei­he mit insze­nier­ten Kon­zer­ten, soge­nann­ten Staged Con­certs, kura­tie­ren und gestalten.

Cor­ne­lia Vogl­mayr absol­vier­te eine Aus­bil­dung in »Dance Theat­re« am Tri­ni­ty Laban in Lon­don. Sie arbei­tet mit inter­na­tio­na­len Choreograph:innen und prä­sen­tiert ihre Stü­cke in ganz Euro­pa. In ihren insze­nier­ten Kon­zer­ten arbei­tet Vogl­mayr spar­ten­über­grei­fend und bezieht alle Sin­ne mit ein.

Infos und Kar­ten: Jeu­nesse Gmun­den · Tel: +43 664 739 262 13

E‑Mail: gmunden@jeunesse.at │ www.jeunesse.at

Wei­te­rer Vorverkauf:

poe­ten­blau DER BUCH­LA­DEN · Rinn­holz­platz 4, 4810 Gmun­den, +43 7612 668 76

Prei­se € 8,- (bis 26 Jah­re) | € 16,- (Erwach­se­ne)

Ermä­ßi­gun­gen 10 % für Ö1 Club- und ki-08/16-Mit­glie­der