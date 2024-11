Schörf­ling am Atter­see, Novem­ber 2024 – Die Wer­be­agen­tur Die Gip­fel­stür­mer GmbH freut sich, die Über­nah­me der Web­agen­tur Pech­er & Part­ner offi­zi­ell bekannt zu geben. Mit die­sem Schritt stärkt „Die Gip­fel­stür­mer“ ihre Posi­ti­on im Bereich Web­mar­ke­ting und bie­tet den Pech­er & Part­ner Bestands­kun­den Zugang zu einem erwei­ter­ten, umfas­sen­den Mar­ke­ting- und Recrui­ting-Port­fo­lio. Die Über­nah­me, die bereits am 1. Sep­tem­ber 2024 erfolg­te, eröff­net neue Mög­lich­kei­ten für mehr als 500 Kun­din­nen und Kun­den von Pech­er & Part­ner, die nun von den viel­sei­ti­gen Ser­vices der Agen­tur profitieren.

Mehr als Web­sites: Web­mar­ke­ting in vol­ler Bandbreite

Pech­er & Part­ner hat sich mit hoch­wer­ti­gen Web­sei­ten einen Namen gemacht, doch wenn es um ganz­heit­li­ches Mar­ke­ting ging, stieß die Agen­tur auch hin und wie­der an ihre Gren­zen. Hier set­zen Die Gip­fel­stür­mer an: Durch die Über­nah­me kön­nen Pech­er & Part­ner Kun­den künf­tig auf ein voll­um­fäng­li­ches Inhouse-Ange­bot zugrei­fen, das von Gra­fik und Social Media Manage­ment über hoch­wer­ti­ge Vide­os bis hin zu Goog­le Ads und ande­ren Per­for­mance-Mar­ke­ting-Maß­nah­men reicht. Ein Bei­spiel hier­für ist ein Hand­werks­be­trieb aus Bad Goi­sern, der sich von Pech­er & Part­ner eine Web­site erstel­len ließ und nun Goog­le Ads sowie Neu­kun­den­ak­qui­se in die Hän­de der Gip­fel­stür­mer legt. Auch für digi­ta­le Mit­ar­bei­ter­ge­win­nung sind „Die Gip­fel­stür­mer“ bekannt: Allein bis Juni 2024 konn­ten 1000 qua­li­fi­zier­te Bewer­bun­gen via Face­book und Insta­gram gene­riert wer­den. „Das ist für die über­nom­me­nen Bestands­kun­den auf alle Fäl­le inter­es­sant, da das The­ma Mit­ar­bei­ter­ge­win­nung qua­si omni­prä­sent ist – und in den nächs­ten Jah­ren ent­schei­dend sein wird, wer sich als attrak­ti­ve Arbeit­ge­ber­mar­ke eta­bliert und sich sei­ne Mit­ar­bei­te­rin­nen und Mit­ar­bei­ter aus­su­chen kann“, erklärt Flo Baum­gart­ner, Geschäfts­füh­rer der Agentur.

Über „Die Gipfelstürmer“

Die Wer­be­agen­tur Die Gip­fel­stür­mer wur­de 2019 gegrün­det und hat sich in kur­zer Zeit als eine der füh­ren­den Agen­tu­ren im Bereich Mar­ke­ting und Recrui­ting in Ober­ös­ter­reich eta­bliert. Mit einem enga­gier­ten Team aus zwölf Fach­leu­ten bie­tet die Agen­tur ein umfas­sen­des Leis­tungs­port­fo­lio, das Unter­neh­men aus ver­schie­dens­ten Bran­chen gezielt in ihrer digi­ta­len Sicht­bar­keit unter­stützt. Den Pech­er & Part­ner Bestands­kun­den steht nun die­se umfas­sen­de Exper­ti­se zur Ver­fü­gung – und dies mit einem star­ken regio­na­len Fokus und einer unkom­pli­zier­ten, direk­ten Kundenbetreuung.

Ver­trieb und Kun­den­be­treu­ung als Erfolgsfaktoren

Eine span­nen­de Ergän­zung stellt auch der erfah­re­ne Ver­triebs­mit­ar­bei­ter Han­nes Lind­mayr dar, der eben­falls zur Gip­fel­stür­mer-Fami­lie wech­selt. Mit sei­ner lang­jäh­ri­gen Erfah­rung wird er eine ent­schei­den­de Rol­le in der Neu­kun­den­ge­win­nung und der per­sön­li­chen Kun­den­be­treu­ung spie­len. Für „Die Gip­fel­stür­mer“ ist dies eine groß­ar­ti­ge Mög­lich­keit, den Ver­trieb zu stär­ken und das Netz­werk wei­ter aus­zu­bau­en. „Auch Hel­mut Miche­ler und Josef Naj­sel ver­fü­gen über mehr als zehn Jah­re Erfah­rung in der Bran­che und sind wich­ti­ge Puz­zle­tei­le in unse­rem Zukunfts­plan“, sagt Grün­der David Leitner.



Neue Wege und Chan­cen für das Pech­er & Part­ner Team

Simon Pech­er, Geschäfts­füh­rer von Pech­er & Part­ner, ent­schied sich für die Über­ga­be, um sich künf­tig auf neue Pro­jek­te zu kon­zen­trie­ren. Er ist im eigent­li­chen Beruf Unter­neh­mens­be­ra­ter und kam vor sechs Jah­ren im Rah­men eines Sanie­rungs­pro­jek­tes zu der Wer­be­agen­tur, die er schließ­lich selbst über­nahm. Der Tur­n­around war bereits im ers­ten Jahr geschafft. Nach fünf wei­te­ren erfolg­rei­chen Jah­ren ent­schied er sich nun für den Exit.

Die­ser Schritt bringt für das bis­he­ri­ge Pech­er & Part­ner Team neue Mög­lich­kei­ten und für die Kun­den eine noch enge­re und viel­sei­ti­ge­re Betreuung.