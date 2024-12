Der Zwie­sel­alm-Auf­stieg am 30. Dezem­ber 2024 in der Ski­re­gi­on Dach­stein West ist für vie­le Tou­ren­ge­her im Salz­kam­mer­gut Fix­punkt für einen „Durch­put­zer“ vor Jah­res­wech­sel. Pünkt­lich vor dem Beginn der Weih­nachts­fe­ri­en ist nun der her­bei­ge­sehn­te Schnee gekommen.

Das Ren­nen ist damit jeden­falls gesi­chert, wie OK-Chef Karl Posch mitteilt:

„Schon die bis­her vor­han­de­ne Maschi­nen­schnee-Men­ge war – spe­zi­ell im obe­ren Bereich der Stre­cke – sehr in Ord­nung. Mit dem aktu­ell gefal­le­nen Neu­schnee sind die Pis­ten in der Ski­re­gi­on jetzt wie ein aus­ge­roll­ter Tep­pich. In unse­rem Fall auch für den Auf­stieg am 30.12. Wir freu­en uns, dass die pro­blem­lo­se Durch­füh­rung gesi­chert ist.“

Der Start­schuss für das win­ter­li­che Aben­teu­er fällt um 16:30 Uhr bei der Tal­sta­ti­on des Gos­au­er 8er Jets. Die Rou­te über 760 hm über die Zwie­sel­alm-Abfahrt ist für Jeder­mann gut zu bewäl­ti­gen, die Wer­tung erfolgt auf Mit­tel­wert – d.h. jeder kann gewin­nen. Wegen des begrenz­ten Platz­an­ge­bots auf der Son­nen­alm sind die Start­plät­ze auf über­schau­ba­re 120 limi­tiert, daher wird eine früh­zei­ti­ge Anmel­dung drin­gend empfohlen.

Alle Teil­neh­mer kön­nen sich nach der Ziel­an­kunft an “Kas­s­pat­zen All You Can Eat” in der gemüt­li­chen Atmo­sphä­re der Son­nen­alm ver­tie­fen. In der Son­nen­alm fin­det auch die Sie­ger­eh­rung statt, nach Ende der Ver­an­stal­tung wird gemein­sam mit der Gon­del­bahn ins Tal gefah­ren, um die Prä­pa­rie­rungs­ar­bei­ten auf der Pis­te nicht zu stören.

Wei­te­re Infor­ma­tio­nen und die Anmel­dung gibt’s auf time2win.at/event/736.