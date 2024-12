Von Frei­tag 29.11.2024 bis Sams­tag 30.11.2024 erleb­ten 100erte Besu­cher und auch die Aus­stel­ler Adventstim­mung pur in Gschwandt bei Gmun­den. Dort fand in der Volks­schu­le im Mehr­zweck­saal, im Gym­nas­tik­saal und am Vor­platz der Schu­le der bereits weit über die Gren­zen hin­aus bekann­te Advent­markt statt. In den bei­den Sälen konn­te man Kunst­wer­ke aus allen Mate­ria­li­en bewun­dern und natür­lich kau­fen. Waren der ver­schie­dens­ten Art wur­den ent­spre­chend prä­sen­tiert und ange­bo­ten. Vie­le Besu­cher konn­ten nicht wider­ste­hen und so wech­sel­ten die Aus­stel­lungs­stü­cke ihre Besitzer.

Erst­mals waren auch die Krip­pen­freun­de und Krip­pen­bau­er von Gschwandt ver­tre­ten und stell­ten ihre selbst ange­fer­tig­ten Krip­pen aus. Das Inter­es­se war über­wäl­ti­gend. Beson­ders die Kids fühl­ten sich von den ver­schie­de­nen Land­schaf­ten und Figu­ren in den Krip­pen magisch ange­zo­gen und die Besit­zer konn­ten alle offe­nen Fra­gen zur Zufrie­den­heit der Kin­der und auch Erwach­se­nen beant­wor­ten. Am ers­ten Aus­stel­lungs­tag erklan­gen im Gym­nas­tik­saal vor­weih­nacht­li­che Klän­ge aus den Spe­zi­al­in­stru­men­ten von Tho­mas Schnee­bau­er und an bei­den Tagen waren Musik­a­b­ord­nun­gen der Musik­ka­pel­le Gschwandt vor Ort und spiel­ten Advent- und Weih­nachts­lie­der für das zahl­rei­che Publikum.

Natür­lich kam auch der kuli­na­ri­sche Teil des Advent­mark­tes nicht zu kurz. Im Mehr­zweck­saal gab es Kaf­fee und schmack­haf­ten Kuchen von den Bäue­rin­nen und dem Pen­sio­nis­ten­ver­band Gschwandt. Am Vor­platz waren die ört­li­chen Ver­ei­ne aktiv und boten zahl­rei­che Spei­sen und Geträn­ke an. Eine Bar im Foy­er der Volks­schu­le kom­plet­tier­te das Ange­bot. So war sicher für jeden Besu­cher etwas Pas­sen­des dabei.

Am Frei­tag fand in der Pfarr­kir­che Gschwandt ein Advent­kon­zert des Kir­chen­cho­res mit einem Hir­ten­spiel der Volks­schu­le Gschwandt statt und am Abend kam der Niko­laus mit den Gschwandt­ner Höll­teu­feln. Die Niko­laus­sa­ckerl der Gemein­de Gschwandt fan­den natür­lich bei den Kids rei­ßen­den Absatz. Am Sams­tag wur­den eben­falls in der Pfarr­kir­che Gschwandt die erwor­be­nen Advent­krän­ze geweiht. Die Gesich­ter am Advent­markt las­sen nur dar­auf schlie­ßen, dass ALLE zufrie­den und glück­lich in die Advent­zeit ein­ge­tre­ten sind.