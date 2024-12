Nach der letz­ten Spiel­run­de in die­sem Jahr fin­den sich mit Bie­sen­feld Linz, SPG muki Eben­see und Kap­fen­berg drei Teams mit jeweils 27 Punk­ten an der Spit­ze der 2. TT-Bun­des­li­ga. Als ein Team mit star­ker Auf­wärts­ten­denz prä­sen­tier­te sich dabei die SPG muki Eben­see. Auch am letz­ten Wochen­en­de über­rasch­ten die Eben­seer mit einem 6:0‑Kantersieg in Pot­ten­brunn, tags zuvor konn­te die Par­tie gegen St. Veit/Hainfeld knapp mit 6:4 ent­schie­den wer­den. Der Mann der Begeg­nung war hier Micha­el Trink, der Salz­bur­ger in Diens­ten der Eben­seer. Er gewann sei­ne drei Ein­zel­par­tien und setz­te sich mit Jonas Prom­ber­ger im ent­schei­den­den Dop­pel durch. Mit einer geschlos­se­nen Team­leis­tung wur­den die Pot­ten­brun­ner am Sonn­tag in ihre Schran­ken ver­wie­sen. Nur fünf Sät­ze gaben Micha­el Trink, Lio­nel Stift und Jonas Prom­ber­ger in der Fer­ne ab.

Coach Ivan Kara­bec fass­te zufrie­den zusam­men: „Jungs, das war Voll­gas!“. Nun freu­en sich die Eben­seer auf die Weih­nachts­fei­er­ta­ge, ehe am 11./12. Jän­ner 2025 das nächs­te Heim­spiel­wo­chen­en­de war­tet. Tabel­le: https://www.ttbundesliga.at/ligen/herren‑2/tabelle-und-rangliste