Ein 40-jäh­ri­ger Mann aus dem Bezirk Gmun­den sorg­te am Abend des 19. Dezem­ber 2024 für einen gefähr­li­chen Zwi­schen­fall. Mit 2,42 Pro­mil­le Alko­hol im Blut fuhr er auf der fal­schen Fahr­bahn, ver­such­te anschlie­ßend zu flie­hen und ver­steck­te sich in einem Wartehäuschen.

Die Poli­zei wur­de gegen 22:50 Uhr in der Bahn­hof­stra­ße in Gmun­den auf den Auto­fah­rer auf­merk­sam, der ihnen auf der fal­schen Stra­ßen­sei­te ent­ge­gen­kam. Als die Beam­ten wen­de­ten, beschleu­nig­te der Fah­rer und park­te sein Fahr­zeug auf einem nahen Park­platz. Dort setz­te er sei­ne Flucht zu Fuß fort und ver­steck­te sich in einem War­te­häus­chen an einer Bushaltestelle.

Len­ker saß mit 2,42 Pro­mil­le hin­term Steuer

Die Poli­zis­ten konn­ten den Mann schnell auf­spü­ren und kon­trol­lie­ren. Der 40-jäh­ri­ge rumä­ni­sche Staats­bür­ger war stark alko­ho­li­siert. Ein durch­ge­führ­ter Alko­test ergab 2,42 Pro­mil­le. Die Beam­ten ent­zo­gen dem Mann dar­auf­hin sei­nen Füh­rer­schein vorläufig.

Quel­le: LPD OÖ