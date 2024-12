Trotz feucht kal­tem Wet­ter war der Besuch beim Niko­laus Kir­tag und Advent­markt in Bad Ischl am Sonn­tag 8.12.2024 eine Rei­se wert. Das haben sich auch vie­le Besu­cher gesagt und sind gemüt­lich durch die schö­ne Stadt Ischl gebum­melt. Die Stand­ler hat­ten zwar nicht viel Freu­de und muss­ten frie­rend den Tag ver­brin­gen, sind aber trotz­dem stets mit Lächeln zu einem Gespräch bereit gewe­sen. Anders dann im Pfarr­heim, wo ein Floh­markt der Lions und eine wun­der­schö­ne Krip­pen­aus­stel­lung statt­fand und so die Mög­lich­keit zum Auf­wär­men, Ein­kau­fen und Stau­nen gege­ben war.

Auch in der ehr­wür­di­gen „Trink­hal­le“ der Stadt Bad Ischl gab es viel zu bestau­nen. Kunst­hand­werk wohin das Auge reich­te. Schö­ne Klän­ge eines Musik­du­os auf der Stei­ri­schen waren zu hören und der Duft von köst­li­chen Spei­sen und Geträn­ke pass­ten zur Vor­weih­nachts­zeit. Im Frei­en glänz­ten bei Ein­bruch der Dun­kel­heit tau­sen­de Lich­ter der Weih­nachts­be­leuch­tung. Ja, so kann man die Vor­weih­nachts­zeit genie­ßen und sich auf die stills­te Zeit im Jahr freuen!