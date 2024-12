Vöck­la­bruck. Unter dem Mot­to “Radeln für den guten Zweck” lud die Rad­lob­by Vöck­la­bruck Anfang Novem­ber zum drit­ten “Cha­ri­ty Cycling Event” in den Del­ta-Sport­park ein, um gemein­sam für das Mobi­le Pal­lia­tiv­team Salz­kam­mer­gut in die Peda­le zu treten.

17 Teams aus Wirt­schaft, Poli­tik, Sozi­al­ar­beit und Rad­sport tra­ten an, um in den sechs Stun­den Fahr­zeit mög­lichst vie­le Kilo­me­ter abzu­spu­len. Dabei kamen bei ins­ge­samt 3.832 gefah­re­nen Kilo­me­tern 7.800 € für das Mobi­le Pal­lia­tiv­team Salz­kam­mer­gut zusam­men. Sehr zur Freu­de der Geschäfts­füh­re­rin Lisa Bucheg­ger: “Wir bedan­ken uns herz­lich bei der Rad­lob­by Vöck­la­bruck, allen teil­neh­men­den Teams, den Spon­so­ren und dem Del­ta Sport­park für das Bereit­stel­len der Loca­ti­on. Für uns ist das Event eine groß­ar­ti­ge Unterstützung.”

“Das Event beflü­gelt und zeigt ein­drucks­voll, was gemein­sam alles mög­lich ist. Gleich­zei­tig ist es ein rie­si­ger Moti­va­ti­ons­schub, für unse­re Arbeit für ein fahr­rad- und fuß­gän­ger­freund­li­ches Vöck­la­bruck.”, freut sich Alex­an­der Six Spre­cher der Rad­lob­by Vöcklabruck.

Factbox:

Teams:

Del­ta Sportpark Kuk­la Waagenfabrik Alli­anz Agen­tur Mayr Atter­bi­ker Masters Auto­haus Eder Fran­ken­markt Weyregg Klein­stadt­pra­xis Raiff­ei­sen­bank Regi­on VB Pal­lia­tiv­sta­ti­on Kran­ken­haus VB Male­rei Gstöttner ACC Steu­er­be­ra­tung + Neururer Architekten Vöck­la­bru­cker Tafelrunde Lenzing Asphalt Tigers WT Gru­ber Steu­er­be­ra­tung GmbH h2 and friends Rad­lob­by OÖ Dia­gno­Six Hos­piz­be­we­gung VB

Spon­so­ren für Goo­dy-Bags & Preise

De Miche­le — Ver­ace Piz­za Napoletana

Stock­werk Naturwabenimkerei

Bio­Ap­fel­Hof Stögermayr

Sankt Mar­ga­re­then Bio Bäckerei/Café

Neururer Archi­tek­ten

OKH Vöck­la­bruck

Vöck­la­bruck Dia­gno­Six — Leis­tungs­dia­gno­se und Trainingsplanung

Del­ta Sportpark

Apo­the­ke “Am Salz­bur­ger Tor”

ÖAMTC

Gefah­re­ne Kilo­me­ter: 3.832 km

Gesam­mel­te Sum­me: 7.800 €

Mehr Infos zur Rad­lob­by Vöck­la­bruck sind unter www.facebook.com/radlobbyVB und www.radlobby.at/voecklabruck zu finden.