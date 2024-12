Auch in die­sem Schul­jahr haben die Schü­le­rin­nen und Schü­ler des BG Vöck­la­bruck ihre Her­zen auf­ge­macht und unter­stütz­ten eif­rig die Akti­on „Christ­kindl aus der Schuh­schach­tel“ der ober­ös­ter­rei­chi­schen Land­ler­hil­fe. Erst­mals wur­de dem BG durch flei­ßi­ges Packeln packen von der Volks­schu­le in Zell am Moos gehol­fen. Zusam­men haben wir es geschafft, über 260 Weih­nachts­ge­schen­ke für hilfs­be­dürf­ti­ge Kin­der in Rumä­ni­en und der Ukrai­ne zu schnü­ren und ihnen somit ein fro­hes Weih­nachts­fest zu ermög­li­chen. Bei weih­nacht­li­cher Atmo­sphä­re und durch Kek­se und Punsch gestärkt ist auf jeden Fall auch bei uns weih­nacht­li­che Vor­freu­de aufgekommen.

Die Akti­on zeigt, dass auch in beson­ders schwie­ri­gen Zei­ten Mit­ge­fühl und Nächs­ten­lie­be bei unse­ren Schü­le­rin­nen und Schü­lern an ers­ter Stel­le stehen.