Seit Jah­ren erschüt­tern Krie­ge unse­re Welt. Doch trotz allem hal­ten wir an der Hoff­nung des Frie­dens fest. Auch die­ses Jahr brin­gen die Jugend­grup­pen der Weh­ren aus Alt­müns­ter, Neu­kir­chen und Reindl­mühl — so wie im Jahr 2023 nicht das Frie­dens­licht, son­dern das „Licht der Hoff­nung“ in unse­re Herzen.

In einer klei­nen, besinn­li­chen Zere­mo­nie am 13. Dezem­ber um 17:30 Uhr wird Pfar­rer Franz Trink­fass gemein­sam mit der Feu­er­wehr­ju­gend Neu­kir­chen, Reindl­mühl und Alt­müns­ter in der Pfarr­kir­che das Licht ent­zün­den und seg­nen. Die­ses Licht, ein Sym­bol für Frie­den und Zuver­sicht, wird dann am 14. Dezem­ber nach Geiselhöring/Bayern zu unse­rer Part­ner­feu­er­wehr gebracht, um von dort wei­ter­ge­tra­gen zu werden.

Im Gemein­de­ge­biet Alt­müns­ter, wer­den die jun­gen Feu­er­wehr­ka­me­ra­den am Hei­li­gen Abend, dem 24. Dezem­ber, die Flam­me mit einer Later­ne in unse­re Häu­ser brin­gen. Auch im Sicher­heits­zen­trum ist an die­sem Tag das „Licht der Hoff­nung“ von 8 bis 12 Uhr abzuholen.

In Zei­ten von Krieg und Unru­he ist es wich­ti­ger denn je, ein Zei­chen der Hoff­nung zu set­zen. Das Licht erin­nert uns dar­an, dass der Frie­den in unse­ren Her­zen beginnt und dass wir gemein­sam stär­ker sind.

„Daher möch­ten wir die gesam­te Bevöl­ke­rung dazu ein­la­den, die­ses Licht in ihre Her­zen auf­zu­neh­men und wei­ter­zu­tra­gen.“ ersucht Kom­man­dant Chris­ti­an Gruber.

Die Flo­ria­nis wün­schen euch allen ein fro­hes und fried­vol­les Weih­nachts­fest sowie ein glück­li­ches und gesun­des neu­es Jahr. Möge das Zei­chen der Hoff­nung, uns alle durch das kom­men­de Jahr begleiten.