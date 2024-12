Am 7. Dezem­ber fand das 39. Int. Niko­laus­schwim­men in Steyr statt, ein tra­di­ti­ons­rei­ches Event, das über 350 Nach­wuchs­schwim­mer von 17 Ver­ei­nen aus Öster­reich und Deutsch­land anlock­te. Mit­ten­drin: der Schwimm­ver­ein Vöck­la­bruck mit sei­nen jüngs­ten Nach­wuchs­ta­len­ten, die zahl­rei­che Medail­len an Land zogen.

Die Atmo­sphä­re in der Schwimm­hal­le war von Span­nung und Vor­freu­de auf den Besuch des Niko­laus am Ver­an­stal­tungs­en­de geprägt – bei sei­nem Ein­tref­fen schlug das Herz, vor allem der Jüngs­ten, höher. Doch auch wäh­rend des Bewerbs gab es zahl­rei­che Grün­de zur Freu­de: Die Ath­le­tin­nen und Ath­le­ten des SV Vöck­la­bruck sam­mel­ten ins­ge­samt 5 Gold‑, 6 Sil­ber- und 10 Bron­ze­me­dail­len.

Eine beson­de­re Leis­tung gelang der Her­ren-Staf­fel, die in der 4x50-Meter-Lagen-Dis­zi­plin als eines der jüngs­ten Teams antrat. Paul Ell­mau­er, Nazar Muli­arch­uk, End­rit Spa­hiu und Maxi­mi­li­an Scho­ber hol­ten sich mit einer groß­ar­ti­gen Team­leis­tung die Bronzemedaille.

Die jüngs­ten Talen­te des SV Vöck­la­bruck, gera­de ein­mal acht Jah­re alt oder jün­ger, zeig­ten, dass sie trotz ihres Alters schon jede Men­ge Kon­zen­tra­ti­on und Ehr­geiz mit­brin­gen. Für vie­le war es sogar der ers­te Schwimm­wett­kampf, und sie meis­ter­ten die Her­aus­for­de­rung über die 25-m-Stre­cken in den diver­sen Schwimm­la­gen mit Bra­vour. Der acht­jäh­ri­ge Bal­int Bako glänz­te mit zwei Sil­ber- und zwei Bron­ze­me­dail­len. Sei­ne jün­ge­re Schwes­ter Esz­ter Bako, gera­de erst sechs Jah­re alt, war nicht zu brem­sen und sicher­te sich Gold über 25 Meter Frei­stil sowie zwei Sil­ber­me­dail­len. Auch der 8‑jährige Kerim Dau­to­vic schwamm mit einer Sil­ber- und zwei Bron­ze­me­dail­len aufs Podest. Die gleich­alt­ri­ge Mag­da­le­na Kainz, durf­te sich über Bron­ze im Bewerb 25-Meter-Frei­stil freu­en. Ein High­light waren auch die Auf­trit­te von Maya Schül­ler-Reichl, die mit gera­de ein­mal sie­ben Jah­ren 2x Bron­ze erschwamm.

Aber nicht nur die Jüngs­ten sorg­ten für Auf­se­hen. Auch die, schon etwas erfah­re­ne­ren Schwim­mer des SV Vöck­la­bruck zeig­ten über die 50-m-Stre­cken ihr Kön­nen und bewie­sen, dass sie in ihrer Alters­klas­se zu den Bes­ten gehö­ren. Nazar Muli­arch­uk, neun Jah­re alt, domi­nier­te sei­ne Kon­kur­ren­ten und hol­te gleich vier­mal Gold. Die gleich­alt­ri­ge Romy May­er belohn­te sich mit einer Sil­ber- und einer Bron­ze­me­dail­le für ihre star­ken Leis­tun­gen. Auch der 15-jäh­ri­ge End­rit Spa­hiu konn­te sich über eine Bron­ze­me­dail­le freuen.

Ins­ge­samt erkämpf­ten die Talen­te beein­dru­cken­de 21 Medail­len. Die Trai­ner und Eltern waren begeis­tert von der Ener­gie und dem Team­geist der jun­gen Ath­le­tin­nen und Ath­le­ten, die nicht nur durch ihre Erfol­ge, son­dern auch durch ihren Zusam­men­halt glänzten.