Das Cha­ri­ty-Pro­jekt „Gmund­ner Kunst­ka­len­der“ hat erneut ein­drucks­voll bewie­sen, was eine Stadt­ge­mein­schaft bewe­gen kann. In Zusam­men­ar­beit zwi­schen der Gmund­ner Kunst­sze­ne, der Stadt­ge­mein­de, allen Gmund­ner Cha­ri­ty-Clubs und zahl­rei­chen enga­gier­ten Bür­ge­rin­nen und Bür­gern wur­de ein bemer­kens­wer­ter Erfolg erzielt. Bis kurz vor Weih­nach­ten konn­ten rund 7.500,- in den ver­gan­ge­nen Wochen an Gewinn erwirt­schaf­tet wer­den. Ein Teil des Betrags fließt in sozia­le und kari­ta­ti­ve Pro­jek­te der betei­lig­ten Clubs und Ver­ei­ne, der Groß­teil wird durch das Sozi­al­amt ver­wen­det, um bedürf­ti­ge Gmund­ner Fami­li­en zu Weih­nach­ten finan­zi­ell zu unterstützen.

Die bei­den Kalen­der „Gmund­ner Platz’ln“ und „Modern Arts“, gestal­tet von den Mit­glie­dern des Gmund­ner Kunst­ver­eins, tra­gen Wer­ke von Joe Mali­na und – in memo­ri­am – Hel­ga Graf auf den Titel­sei­ten. Die Vor­fi­nan­zie­rung und der Ver­kauf der Kalen­der wur­den erneut von allen neun Gmund­ner Cha­ri­ty-Clubs getragen.

Ein beson­de­rer Höhe­punkt war die Cha­ri­ty-Ver­nis­sa­ge am 7. Novem­ber im K‑Hof Kam­mer­hof­mu­se­um. Neben einer erfolg­rei­chen Ver­stei­ge­rung eines Gemäl­des von Mai­ke Pich­ler und eines gestif­te­ten Werks von Hel­ga Graf, die dem Gesamt­pro­jekt zugu­te­kam, sorg­te das Foto­shoo­ting unter dem Titel „Alte Meis­ter“ für eine humor­vol­le Ergän­zung. Dabei stell­ten Künst­le­rin­nen und Künst­ler Bank­sys Werk „SALE ENDS TODAY“ nach, um am das Ende des dies­jäh­ri­gen Pro­jekts Gmund­ner Kunst­ka­len­der hinzuweisen.

Der viel­leicht größ­te Erfolg des Pro­jekts liegt jedoch in der beein­dru­cken­den Zusam­men­ar­beit, die es ermög­lich­te. Die Bereit­schaft der Stadt­ge­mein­de, der Ser­vice-Clubs und vor allem der Gmund­ner Bevöl­ke­rung, sich tat­kräf­tig zu betei­li­gen, mach­te das Pro­jekt zu einem ech­ten Gemein­schafts­werk. Am 11. Dezem­ber tra­fen sich Ver­tre­te­rin­nen und Ver­tre­ter des Gemein­de­rats, des Sozi­al­aus­schus­ses, der Ser­vice-Clubs und des Kunst­ver­eins, um gemein­sam über die Ver­wen­dung der Ein­nah­men zu ent­schei­den. Sym­bo­lisch wur­de das von der Künst­le­rin Hei­di Cig­ler gestal­te­te „Weih­nachts­pa­ckerl“ an Emi­na Kazic, Lei­te­rin des Sozi­al­amts, sowie an Bür­ger­meis­ter Ste­fan Krapf und Vize­bür­ger­meis­te­rin Ulli Feicht­in­ger überreicht.

Der Gmund­ner Kunst­ka­len­der ist nicht nur ein Sam­mel­werk regio­na­ler Kunst, son­dern Aus­druck einer Idee: Die Stadt steht zusam­men, orga­ni­siert ein Pro­jekt von vie­len für vie­le – mit dem Ziel, bedürf­ti­gen Fami­li­en zu hel­fen und ein schö­nes Weih­nachts­fest zu ermög­li­chen. Das beglei­ten­de Social-Media-Pro­jekt „Gmun­den für Gmun­den“ stell­te die Unter­stüt­ze­rin­nen und Unter­stüt­zer in den Mit­tel­punkt und bot gleich­zei­tig die Gele­gen­heit, all jenen Dan­ke zu sagen, die tag­täg­lich zum Wohl der Stadt bei­tra­gen – von Poli­zei und Ver­ei­nen bis hin zu Gas­tro­no­men, Wirt­schafts­trei­ben­den und Gemeinde-Mitarbeitern.

Wer die Akti­on unter­stüt­zen möch­te, kann die Kalen­der „Gmund­ner Platz’ln“ und „Modern Arts“ wei­ter­hin in der Bür­ger­ser­vice­stel­le erwer­ben. Der gesam­te Rein­erlös kommt dem Sozi­al­amt zugu­te, das damit auch in den kom­men­den Wochen Men­schen in Gmun­den unter­stüt­zen wird.

Dan­ke Gmun­den – für die­ses beein­dru­cken­de Zei­chen der Solidarität.

28 teil­neh­men­de Künst­le­rin­nen und Künstler:

Ger­ti Aigner, Jür­gen Bley, Hei­di Cig­ler, Chris­ti­ne Dan­nin­ger, Clau­dia Eichen­au­er, Syl­via Feichtinger-Attwenger,

Anna Gapie­ie­va, Lisa Gier­lin­ger, Hel­ga Graf, Harald Haas, Sieg­fried Holz­bau­er, Karin Kan­de­ra-Leis­ter, Mat­thi­as Kret­schmer, Inge Kreu­zer, Tho­mas Kurat, Joe Mali­na, Chris­ti­ne Pahl, Katha­ri­na Paschuk, Mai­ke Pich­ler, Anne­lie­se Schi­nagl, Chris­to­pher Schle­sin­ger, Moni­ka Stahl, Ger­line Stro­pek, Ange­li­ka Toma, Frank Tschau­t­scher, Arie­la Tschau­t­scher-Skaz­lic, Gün­ther Wim­mer und Micha­el Wittig

9 betei­lig­te Cha­ri­ty Clubs:

Inter­act Gmun­den, Kiwa­nis Club Gmun­den Lions Club Gmun­den, Lions Club Traun­see Alle­gra, Rota­r­act Salz­kam­mer­gut, Rota­ry Club Gmun­den, Rota­ry Club Gmun­den-Traun­see, Round Table 36 Gmun­den und Sor­op­ti­mist Club Traunsee