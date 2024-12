Auch heu­er star­tet die Krip­pen­aus­stel­lung der Krip­pen­freun­de Viech­t­au wie­der am 27.12. und hat täg­lich bis 2.2. von 10 bis 17 Uhr geöffnet.

Die dem Ober­ös­ter­rei­chi­schen Lan­deskrip­pen­bau Ver­band zuge­hö­ri­ge Orts­grup­pe Viech­t­au im Orts­teil Neu­kir­chen bei Alt­müns­ter stellt heu­er Rund 30 Krip­pen der Krip­pen­freun­de Viech­t­au und eini­ge Perch­ten­mas­ken der Viech­t­au­er Schiach­perch­ten zu Besich­ti­gung bereit, son­dern auch im rest­li­chen Ort sind meh­re­re Pri­va­te Krip­pen sowie die Krip­pe im Hei­mat­haus zu bewundern.

In der Ver­eins­hüt­te der Krip­pen­freun­de Viech­t­au prä­sen­tiert der Grup­pen­grün­der und Krip­pen­bau­meis­ter Harald Zaun­mair mehr als 30 Krip­pen. Ger­ne nimmt er sich aus Zeit, für den Krip­pen­plausch bei einem Krip­pen­was­ser, erklärt sei­ne Lei­den­schaft des Krip­pen­bau­ens und Mas­ken­schnit­zens. In sei­ner Werk­stät­te bie­tet er auch Krip­pen­bau­kur­se an.

In den letz­ten Jah­ren ver­ewig­ten sich in sei­nem Gäs­te­buch neben Poli­tik aus Nah und Fern jähr­lich Rund 700 Besu­cher, dar­un­ter auch Alt­bi­schof Schwarz.

Bei Grup­pen­be­su­chen wird um Reser­vie­rung unter 0699/81153976 gebeten.