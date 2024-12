VÖCK­LA­BRUCK. „Ser­ving the child­ren of the world“ – so lau­tet das Mot­to von Kiwa­nis-Inter­na­tio­nal. Der Vöck­la­bru­cker Kiwa­nis-Club hat sich vor kur­zem in den Dienst der Sicher­heit unse­rer Kin­der gestellt und den Vöck­la­bru­cker Kin­der­gär­ten für alle Kin­der­gar­ten­kin­der Warn­wes­ten mit dem Kiwa­nis-Logo ver­teilt. Die knall­gel­ben Wes­ten sol­len hel­fen, die Kin­der auf ihrem Weg in den Kin­der­gar­ten und wie­der nach Hau­se – aber auch in der Frei­zeit – bes­ser sicht­bar zu machen.

„Wir wol­len Kin­dern in allen Lebens­la­gen hel­fen“, sagt Prä­si­dent Harald Eberh­ar­tin­ger. „Neben zahl­rei­chen Spen­den an bedürf­ti­ge Kin­der oder Fami­li­en in Not gehört für uns auch dazu, den Kin­dern unse­rer Regi­on mehr Sicher­heit zu geben.“ Gemein­sam mit Domi­nik Do-Sou­za vom Kiwa­nis-Club Vöck­la­bruck hat Prä­si­dent Eberh­ar­tin­ger die Kin­der­gär­ten per­sön­lich besucht und die Warn­wes­ten verteilt.

Die­se Sicher­heits­ak­ti­on ist eine von vie­len Cha­ri­ty-Aktio­nen des Vöck­la­bru­cker Ser­vice­clubs. Vor kur­zem wur­de am Stadt­platz wie­der an zwei Wochen­en­den ein Weih­nachts­stand mit Brat­würs­teln, Raclette-Bro­ten und Glüh­wein bespielt, der wie­der Spen­den­geld für kom­men­de Pro­jek­te ein­ge­bracht hat.