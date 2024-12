„Steht auf! Setzt ein Zei­chen gegen Dis­kri­mi­nie­rung, Aus­gren­zung und Anti­se­mi­tis­mus in die­sem Land!“

Mit die­sen ein­dring­li­chen Wor­ten rich­te­te sich Mar­gret-Leh­ner Wes­se­ly, Akti­vis­tin und Grün­dungs­mit­glied des Maut­hau­sen Komi­tees Vöck­la­bruck, an die Jugend­li­chen im Saal. 15 Lehr­lin­ge der Fir­ma STI­WA sowie Schüler:innen des BG Vöck­la­bruck haben das Erin­ne­rungs­pro­jekt MemoryWalk_360 rea­li­siert. Es umfasst die Orte Vöck­la­bruck, Att­nang-Puch­heim, Lenzing und Zipf und wur­de im Juni 2024 umgesetzt.

Am Abend des 27. Novem­ber 2024 fand in der Arbei­ter­kam­mer Vöck­la­bruck die Prä­sen­ta­ti­on die­ses außer­ge­wöhn­li­chen Pro­jekts statt, das vom Anne Frank Ver­ein Öster­reich und dem Maut­hau­sen Komi­tee Vöck­la­bruck initi­iert wur­de. Fabi­an, Lehr­ling bei STI­WA und Pro­jekt­teil­neh­mer, führ­te die Anwe­sen­den sou­ve­rän durch den vir­tu­el­len Rund­gang. Die­ser besteht aus neun inter­ak­ti­ven 360-Grad-Foto­gra­fien, die an Denk­mä­ler und Erin­ne­rungs­or­te für die Opfer des Natio­nal­so­zia­lis­mus in der Regi­on erinnern.

Im Anschluss schil­der­ten fünf wei­te­re Projektteilnehmer:innen in einem Gespräch mit Aaron Pete­rer vom Anne Frank Ver­ein Öster­reich ihre Erfah­run­gen aus dem drei­tä­gi­gen Work­shop. Die facet­ten­rei­chen Ein­hei­ten – dar­un­ter das Gestal­ten von Pos­tern, Film­scree­nings, die Erstel­lung und Bear­bei­tung von 360-Grad-Fotos sowie die gemein­sa­me Erkun­dung von Denk­mä­lern mit regio­na­len Exper­tIn­nen – boten den Jugend­li­chen zahl­rei­che Mög­lich­kei­ten zur kri­ti­schen Aus­ein­an­der­set­zung mit der Vergangenheit.

Beson­ders prä­gend war die inten­si­ve Beschäf­ti­gung mit den Geschich­ten der Opfer und den Denk­mä­lern, die deren Andenken bewah­ren. Die­se Arbeit hin­ter­ließ nicht nur blei­ben­de Ein­drü­cke, son­dern sen­si­bi­li­sier­te die Jugend­li­chen auch für die Bedeu­tung der Erin­ne­rungs­kul­tur in ihrer Gene­ra­ti­on. Ein­stim­mig for­der­ten sie eine höhe­re Sicht­bar­keit der Denk­mä­ler sowie eine brei­te­re Ver­mitt­lung der damit ver­bun­de­nen Geschich­ten. „Die Ent­ste­hungs­ge­schich­te der Monu­men­te und die Schick­sa­le der Opfer sind vie­len Jugend­li­chen unbe­kannt. Genau das möch­ten wir mit unse­rem Pro­jekt ändern“, beton­te Han­na, Matu­ran­tin des BG Vöck­la­bruck, die sich in ihrer Vor­wis­sen­schaft­li­chen Arbeit mit den Opfern der Natio­nal­so­zia­lis­ten in ihrer Hei­mat­ge­mein­de Wolf­segg beschäftigt.

In der anschlie­ßen­den Exper­ten­run­de unter­strich Mat­thi­as Lasin­ger, Geschichts­leh­rer und Mit­glied des Maut­hau­sen Komi­tees Vöck­la­bruck, die Dring­lich­keit einer inten­si­ven Aus­ein­an­der­set­zung mit der Erin­ne­rungs­kul­tur. „Ich hat­te das Pri­vi­leg, mit Zeit­zeu­gen und Über­le­ben­den zu spre­chen. Die­se Mög­lich­keit wird für die heu­ti­ge Jugend bald nicht mehr bestehen“, erklär­te er. Rudi Loidl, eben­falls Mit­glied des Maut­hau­sen Komi­tees, hob die Bedeu­tung wei­te­rer Recher­chen her­vor, um die Namen der in den letz­ten Tagen des Zwei­ten Welt­kriegs ermor­de­ten Zwangsarbeiter:innen zu doku­men­tie­ren: „Viel­leicht inspi­riert die­ses Pro­jekt eine neue Suche nach den noch unbe­kann­ten Namen.“

Die Jugend­li­chen erhiel­ten für ihr Enga­ge­ment gro­ßes Lob von allen Betei­lig­ten. Gott­fried Hirz, Prä­si­dent des Ober­ös­ter­rei­chi­schen Roten Kreu­zes, wür­dig­te ihre Leis­tun­gen und über­reich­te ihnen fei­er­lich die Teil­nah­me­zer­ti­fi­ka­te. „Ich bin sehr stolz auf die­se jun­gen Men­schen aus unse­rer Regi­on!“, beton­te Fre­de­rik Schmids­ber­ger, Obmann des Maut­hau­sen Komi­tees Vöck­la­bruck, in sei­nem Schlusswort.

Das Pro­jekt hat ein star­kes Zei­chen gesetzt. Der vir­tu­el­le Rund­gang kann unter https://app.lapentor.com/sphere/oberoesterreich erkun­det werden.