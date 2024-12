Der Niko­laus, beglei­tet von sei­nem etwas gru­se­li­gen, aber eigent­lich ganz lie­ben Kram­pus, hat am 3.12. das SOS-Kin­der­dorf Alt­müns­ter besucht.

Mit sei­nem gro­ßen, roten Buch in der Hand hat der Niko­laus ganz genau nach­ge­schaut und fest­ge­stellt: „Hier woh­nen nur bra­ve Kin­der!“ Zur Beloh­nung gab es für alle klei­ne Geschen­ke, die mit strah­len­den Augen ent­ge­gen­ge­nom­men wur­den. Als Dan­ke­schön haben die Kin­der den hohen Besuch mit wun­der­schö­nen Lie­dern erfreut – da hat sich das Kom­men ja wirk­lich gelohnt!

Orga­ni­siert von Chris­ti­an Pum­ber­ger und Chris­ti­an Schall­mei­ner, haben der Niko­laus und sein fins­te­rer Gesel­le nicht nur die Kin­der, son­dern auch die Müt­ter mit klei­nen Prä­sen­ten beschenkt. Ein wahr­lich zau­ber­haf­ter Besuch, der den Kin­dern gezeigt hat, dass auch der Niko­laus nicht vor den Toren eines SOS-Kin­der­dorfs haltmacht.

Tau­rus Pass: Nicht nur laut, son­dern auch sozial

Die Tau­rus Pass, bekannt für ihre ener­gie­ge­la­de­nen Auf­trit­te und dem wil­den Klang, zeigt auch eine sozia­le Ader. Denn hin­ter den lau­ten Trom­meln und den wil­den Tän­zen steckt ein Herz aus Gold.

Jedes Jahr unter­stützt der Ver­ein mit den Erlö­sen sei­ner Ver­an­stal­tun­gen sozia­le Pro­jek­te. So kommt auch der Erlös des Bene­fiz­laufs am 22. Dezem­ber um 17:30 in Gschwandt einem guten Zweck zugu­te. Die Ver­an­stal­tung bei der Fir­ma Tra­wö­ger, Eisen-Metal­le, Mül­ler­bach­stras­se 22, soll der Fami­lie Neu­ho­fer aus Gschwandt hel­fen, die durch den plötz­li­chen Tod des Fami­li­en­va­ters in eine schwie­ri­ge Lage gera­ten ist.

Aber nicht nur Lau­fen, son­dern auch schau­rig schön fei­ern steht auf dem Pro­gramm. Der alle zwei Jah­re statt­fin­den­de Perch­ten­groß­lauf ver­wan­delt Alt­müns­ter am 14. Dezem­ber in ein Höl­len­feu­er. Rund 500 Perch­ten wer­den dann ab 18:18 durch die Stra­ßen zie­hen und die Gemein­de zum Beben brin­gen. Nach dem Spek­ta­kel geht es dann noch wei­ter zur After­show­par­ty im alten Feuerwehrdepot.