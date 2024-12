Am 25.11.2024 lud Bezirks­ob­mann Harald Kroiss zum Obleu­te-Infor­ma­ti­ons­abend in den Gast­hof Frodl­hof nach Neu­kir­chen an der Vöck­la ein. Im Rah­men die­ses Abends erhiel­ten die Obleu­te der Musik­ver­ei­ne wich­ti­ge Infor­ma­tio­nen zu unter­schied­li­chen The­men. Die­ser Ein­la­dung sind fast alle Obleu­te gefolgt und das gesam­te Obleu­te­team der Bezirks­lei­tung war anwesend.

In die­sem Jahr wur­de über Ände­run­gen in der Lan­des­ge­schäfts­tel­le des OÖBV und die neue Aus­zeich­nungs­ver­ord­nung berich­tet. Zusätz­lich zum bestehen­den PRI­MUS, CON BRA­VU­RA und HER­MES-Preis gibt es nun den EXCEL­LEN­TIA-Preis, der unter bestimm­ten Vor­aus­set­zun­gen an einen Ver­ein ver­lie­hen wird. Alle Aus­zeich­nun­gen erhal­ten Musik­ver­ei­ne für ihre ste­ti­ge Teil­nah­me an Kon­zert- und Marschwertungen.

Dar­über hin­aus wur­den wich­ti­ge Ter­mi­ne für das Jahr 2025 bekannt­ge­ge­ben. Von 13. Bis 15. Juni 2025 fin­det das Bezirks­mu­sik­fest (BMF) in St. Geor­gen im Atter­gau statt. Dabei wird es auch wie­der einen Jugend­marsch­be­werb geben. 2026 wird das BMF von der Markt­mu­sik Timel­kam und 2027 von der Trach­ten­ka­pel­le Aurach ausgetragen.

Einen Höhen­punkt im 75. Bestands­jahr des Bezirks­ver­bands Vöck­la­bruck fin­det am ers­ten Febru­ar-Wochen­en­de statt: Gemein­sam mit der Lan­des­lei­tung des OÖ Blas­mu­sik­ver­band ist es gelun­gen, den Nie­der­län­der Johan de Meij (einem der wohl aner­kann­tes­ten Kom­po­nis­ten der gegen­wär­ti­gen inter­na­tio­na­len Blas­mu­sik­sze­ne) vom 30. Jän­ner bis 2. Febru­ar nach Ober­ös­ter­reich und ins­be­son­de­re in unse­ren Bezirk ein­zu­la­den. Dabei besteht die Mög­lich­keit, bei einer öffent­li­chen Lehr­pro­be mit der Brass­band OÖ, beim Diri­gen­tIn­nen­tag und beim Gala­kon­zert des BJO Vöck­la­bruck sowie der Brass­band OÖ im KUZ Lenzing beizuwohnen.

Am 17. März fin­det die Bezirks­ver­samm­lung in St. Geor­gen im Atter­gau statt. Von 26. bis 27. April wird die Früh­jahrs­kon­zert­wer­tung in Lenzing aus­ge­tra­gen. Der Ter­min für das Musik Camp in Lam­bach ist von 13. Bis 18. Juli 2025. Anläss­lich 400 Jah­re Fran­ken­bur­ger Wür­fel­spiel wird in Koope­ra­ti­on mit der Markt­ge­mein­de Fran­ken­burg sowie den bei­den Fran­ken­bur­ger Kapel­len eine Fest­ver­an­stal­tung am 2. August abge­hal­ten. Die Herbst­kon­zert­wer­tung wird am 23. Novem­ber in Timel­kam stattfinden.

Aber nicht nur musi­ka­li­sche Ereig­nis­se wur­den bespro­chen und dis­ku­tiert. Das in Aus­ar­bei­tung ste­hen­de Gewalt­schutz­kon­zept wird auch in den Musik­ver­ei­nen zu bear­bei­ten sein und das im letz­ten Jahr beschlos­se­ne Gemein­nüt­zig­keits­re­form­ge­setz hat eben­so Aus­wir­kun­gen auf die Musikvereine.