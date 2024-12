37 Mit­glie­der des Pen­sio­nis­ten­ver­ban­des Vöck­la­bruck freu­ten sich auf die Fahrt am 04.12.24 ins Schloss Hell­brunn vor die Tore Salzburgs.

24 Fens­ter der Schloss­fas­sa­de ver­wan­deln sich in einen rie­si­gen Advent­ka­len­der und ein Mär­chen­wald mit roten Kugeln und Lichterketten

geschmück­ten Nadel­bäu­men lässt bei Dun­kel­heit das gesam­te Are­al in beson­de­rem Glanz erstrahlen.

Am Ein­gang wur­den wir von den Ani­fer Kram­pus­sen mit Ori­gi­nal Mas­ken und Kos­tü­men emp­fan­gen. Vor­bei an der Kin­der­welt und Tieren

ging es in den vor­weih­nacht­lich geschmück­ten Schloss­hof. Allen gefiel die Stim­mung sowie die wun­der­schö­nen Deko­ra­tio­nen und die Handwerksarbeiten

in den zahl­rei­chen Holz­hüt­ten der Aus­stel­ler. Natür­lich wur­de auch Glüh­wein, herr­li­cher Oran­gen­punsch und das eine oder ande­re Schman­kerl genossen.

Abschlie­ßend mach­te die gut gelaun­te Run­de noch Halt im Müll­ner Bräu in der Salz­bur­ger Innen­stadt und um 20:00 Uhr waren wie­der alle wohl­be­hal­ten zurück in Vöcklabruck.