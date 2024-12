Berg­ret­tung, Ret­tung und Feu­er­wehr stan­den Mon­tag­nach­mit­tag bei einer Per­so­nen­ret­tung in einem Wald­stück in Scharn­stein im Einsatz.

Die Ein­satz­kräf­te wur­den am Nach­mit­tag nach Grün­au im Alm­tal zu einer Per­so­nen­ret­tung in unweg­sa­mem Gelän­de alar­miert. Nach weni­gen Minu­ten war klar, dass der Ein­satz­ort in Scharn­stein ist. Die Berg­ret­tung war dort bereits gemein­sam mit der Ret­tung und dem Not­arzt vor Ort. Ein Ein­schrei­ten für die Feu­er­wehr war nicht mehr not­wen­dig. Auch in Grün­au im Alm­tal konn­te die Feu­er­wehr vom ver­meint­li­chen Ein­satz­ort wie­der einrücken.

Quel­le: laumat.at