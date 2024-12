„Nicht nur unse­re Aus­bil­dung ist nach­hal­tig“, sagt Nina Peter, HR-Mana­ge­rin der POLY­TEC PLA­S­TICS Eben­see GmbH, und stellt ihre Lehr­lin­ge für ein Foto-Shoo­ting vor der neu­en Recy­cling-Anla­ge auf. Die­se macht das Unter­neh­men wie­der ein bedeu­ten­des Stück umwelt­freund­li­cher. Mehr als 500 t Kunst­stoff wer­den im Monat zu Mahl­gut recy­celt, aus dem dann wie­der neue Mehr­weg­bo­xen für den Lebens­mit­tel­han­del entstehen.

Der­zeit wer­den am Stand­ort in Eben­see elf Lehr­lin­ge aus­ge­bil­det — neben Kunst­stoff­tech­no­lo­gie, Elektro‑, Metall­tech­nik (mit den Schwer­punk­ten Werk­zeug­bau- und Maschi­nen­bau­tech­nik) auch im Bereich Betriebs­lo­gis­tik und der Lehr­be­ruf Büro­kauf­man­n/-frau. „Unter dem Mot­to ‚Keep lear­ning, keep gro­wing‘ set­zen wir auf die Aus­bil­dung und För­de­rung der indi­vi­du­el­len Poten­zia­le“, erklärt Peter. Im Vor­der­grund der gut struk­tu­rier­ten Aus­bil­dung steht eine hohe Pra­xis­re­le­vanz und die direk­te Mit­ar­beit im Tagesgeschäft.

Auch die Lehr­lin­ge zei­gen sich von Nach­hal­tig­keits­pro­jek­ten ihres Arbeit­ge­bers begeis­tert. So sorgt eine eige­ne Was­ser­auf­be­rei­tung für die Müh­le dafür, dass weni­ger Frisch­was­ser benö­tigt wird. Auch wenn die Auto­mo­bil­zu­lie­fer­indus­trie zur­zeit unter Druck steht, das Werk in Eben­see ist mit der Pro­duk­ti­on der Mehr­weg­bo­xen gut auf­ge­stellt. So kön­nen in 23 voll­au­to­ma­ti­sier­ten Pro­duk­ti­ons­li­ni­en bei Voll­aus­las­tung bis zu eine Mil­li­on Boxen pro Linie im Jahr pro­du­ziert werden.

Andre­as Prom­ber­ger über­brach­te das INEO-Zer­ti­fi­kat der WKOÖ für das vor­bild­li­che Enga­ge­ment in der Lehr­lings­aus­bil­dung. INEO steht für I nno­va­ti­on, N ach­hal­tig­keit, E nga­ge­ment und O rien­tie­rung – Wer­te, für die auch die Poly­tec-Grup­pe steht.

Bewer­bun­gen sind jeder­zeit im Job­por­tal der POLY­TEC GROUP online möglich.