Schö­ner geht es kaum. Eine Rei­se­grup­pe von 35 Teil­neh­mer des Pen­sio­nis­ten­ver­ban­des Orts­grup­pe Gschwandt mach­te sich am 7.12.2024 auf den Weg nach Pürgg am Fuße des Grim­ming, auch das „Krip­perl der Stei­er­mark“ genannt. Schon bei der Hin­fahrt über den Pötschen­pass ein High­light! Win­ter­land­schaft pur mit Schnee bedeck­ten Bäu­men und einer Land­schaft wie im Win­ter­mär­chen. In Pürgg ange­kom­men nicht ganz so win­ter­lich, aber auch eine wei­ße Land­schaft am Ran­de von Pürgg. Gemüt­lich mar­schier­te die fröh­li­che Rei­se­grup­pe in Rich­tung Orts­mit­te. Der Duft von köst­li­chen Spei­sen und Geträn­ken lag in der Luft und über­all in den Häu­sern, Gara­gen und Scheu­nen waren Aus­stel­ler mit ihren Kunst­wer­ken, die freund­lich aber nicht auf­dring­lich ange­bo­ten wur­den. Im gan­zen Dorf Pürgg klan­gen aus den Laut­spre­chern vor­weih­nacht­li­che Klän­ge, die Leu­te waren freund­lich und zuvor­kom­mend und der Pan­ora­ma­blick rund um den Ort ein­fach einzigartig.

Auch ein Besuch in der Kir­che und in der Johan­nes­ka­pel­le, in der Schaus­chmie­de und Drechs­ler­werk­stät­te war etwas beson­de­res. Sehens­wert auch die Kunst­hand­werk­aus­stel­lung im Hei­mat­haus mit vie­len Schau­stü­cken aus ver­schie­de­nen Mate­ria­li­en. Die musi­ka­li­sche Umrah­mung durch die Blä­ser­grup­pe der Trach­ten­ka­pel­le Pürgg war sehens- und hörens­wert. Der Höhe­punkt des Tages war jedoch der Ein­lauf der Steinacher Glöck­ler, die durch die Gas­sen des Ortes lie­fen. Zur Freu­de der hun­der­ten Zuschau­er blie­ben die Kap­pen­trä­ger auch ste­hen, konn­ten von nächs­ter Nähe bestaunt und foto­gra­fiert wer­den und sie wur­den dafür mit tosen­dem Applaus belohnt. Das war eine Bil­der­buch Ein­stim­mung in die Vor­weih­nachts­zeit und zufrie­den konn­te die Heim­rei­se nach Gschwandt ange­tre­ten werden.