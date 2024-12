BAD ISCHL/VÖCKLABRUCK. Eine RSV-Infek­ti­on ist der häu­figs­te Grund für Kran­ken­haus­auf­ent­hal­te bei Klein­kin­dern in den Win­ter­mo­na­ten. Hoff­nung gibt nun ein seit 2023 zuge­las­se­ner Impf­stoff, der vor der schwe­ren Atem­wegs­er­kran­kung schüt­zen kann. Bereits vori­ge Woche, einen Tag nach Lie­fe­rung der Impf­stof­fe nach Ober­ös­ter­reich, wur­den im Salz­kam­mer­gut Kli­ni­kum (SK) Bad Ischl die ers­ten Neu­ge­bo­re­nen geimpft. Auch in Vöck­la­bruck ist der Impf­stoff verfügbar.

Im Jahr 2023 muss­ten im Salz­kam­mer­gut Kli­ni­kum 29 Kin­der, bei denen das Respi­ra­to­ri­sche Syn­zy­ti­al-Virus (RSV) nach­ge­wie­sen wur­de, sta­tio­när behan­delt wer­den. Das hoch­in­fek­tiö­se Virus befällt die Schleim­häu­te der Atem­we­ge (ins­be­son­de­re die obe­ren Atem­we­ge, Flim­mer­epi­thel von Luft­röh­re, Bron­chi­en und Bron­chio­len). Die Sym­pto­me ähneln oft denen einer Erkäl­tung, den­noch löst das Virus bei Säug­lin­gen und Klein­kin­dern häu­fig auch schwe­re Atem­wegs­in­fek­tio­nen wie Bron­chi­tis oder Lun­gen­ent­zün­dung aus. Kom­pli­zier­te oder in sel­te­nen Fäl­len sogar töd­li­che Ver­läu­fe sind möglich.

Die RSV-Wel­len, die jähr­lich ins­be­son­de­re in der kal­ten Jah­res­zeit meh­re­re tau­send Säug­lin­ge und Klein­kin­der in Öster­reich infi­zie­ren, ver­ur­sa­chen gera­de im ers­ten Lebens­jahr häu­fig schwe­re Krank­heits­bil­der mit hohem Fie­ber, Mit­tel­ohr­ent­zün­dun­gen und Atem­pro­ble­men auf­grund von Ent­zün­dun­gen der Luft­we­ge. „Durch die Imp­fung kön­nen vie­le Kran­ken­haus­auf­ent­hal­te ver­hin­dert wer­den“, ist sich Dr. Til­man Königs­wie­ser, MPH ärzt­li­cher Direk­tor des Salz­kam­mer­gut Kli­ni­kums, sicher. Und wei­ter: „Als Salz­kam­mer­gut Kli­ni­kum unter­stüt­zen wir natür­lich die Impf­kam­pa­gne des Bun­des, damit wir durch rasches Imp­fen vie­le schwe­re Erkran­kun­gen ver­hin­dern kön­nen. Die heu­ri­ge RSV-Wel­le baut sich gera­de erst auf, je frü­her geimpft wird, des­to besser.“

Schutz­imp­fung direkt nach der Geburt

Das Salz­kam­mer­gut Kli­ni­kum Bad Ischl war eines der ers­ten Spi­tä­ler, in dem die Imp­fung nun Neu­ge­bo­re­nen ver­ab­reicht wur­de. Bereits am ers­ten Tag nach der Lie­fe­rung der Impf­stof­fe nach Ober­ös­ter­reich, konn­te OÄ Dr.in Eli­sa­beth Osman, Lei­te­rin der Abtei­lung für Kin­der- und Jugend­heil­kun­de in Bad Ischl, die ers­ten Babys imp­fen und ihnen damit einen Schutz vor der Infek­ti­ons­krank­heit auf ihren noch jun­gen Lebens­weg mit­ge­ben. „Es war uns auch in Bad Ischl ein wich­ti­ges Anlie­gen, die RSV-Imp­fung, die in Ober­ös­ter­reich rasch ver­teilt wor­den ist, unmit­tel­bar anzu­bie­ten. Wir kön­nen mit die­ser Imp­fung schwe­re Krank­hei­ten bei Säug­lin­gen ver­hin­dern“, legt Eli­sa­beth Osman allen Eltern nahe, die Schutz­mög­lich­keit für ihre neu­ge­bo­re­nen Kin­der zu ergreifen.

Auch im SK Vöck­la­bruck steht die Imp­fung für Neu­ge­bo­re­ne mitt­ler­wei­le zur Ver­fü­gung. Die Impf­mög­lich­keit besteht künf­tig zwi­schen Sep­tem­ber und März, weil das Virus in die­ser Zeit am aktivs­ten ist. Nach aktu­el­lem Wis­sens­stand ist die RSV-Imp­fung eine ein­ma­li­ge Imp­fung und muss nicht jähr­lich wie­der­holt werden.