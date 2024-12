Show­time im Hai­fisch­be­cken Gmun­den am Samsag 21.12.2024. Der UEHV Cam4Dent Sharks Gmun­den traf auf KSV Kap­fen­berg — Tapel­len­füh­rer Sharks gegen Tabel­len­zwei­ten KSV Kap­fen­berg! Es wur­de wie ange­kün­digt eine hei­ße Partie!

Und wie heiß! Bei­de Mann­schaf­ten lie­fer­ten sich ein Duell auf Augen­hö­he, kör­per­be­tont, ras­sig schnell mit glei­chen Chan­cen. Die Tor­hü­ter auf bei­den Sei­ten hat­ten kei­nen Arbeits­man­gel! Beim Tor zum 1:0 jubel­ten schließ­lich die fast 400 Fans in der Hal­le Für die Sharks war Alwin Schus­ter aus einem Gesto­che­re vorm Tor der Gäs­te in Minu­te 2:01 erfolg­reich. Kurz dar­auf die Ant­wort des KSV mit dem 1:1 durch Kris­tof Rein­th­a­ler. Das war es aber nach 20 Minu­ten auch der Pausenstand!

Und die Par­tie wur­de noch rasan­ter. In der 37. Spiel­mi­nu­te war Adri­an Rosen­ber­ger in Puck­be­sitz, gibt ide­al auf Lau­rens Ober ab und der trifft zum 2:1 für die Haie. Nicht genug, Eli­as Kol­ler erkämpft sich die Hart­gum­mi­schei­be und stürmt Rich­tung Tor der Gäs­te. Sou­ve­rän netzt er zum 3:1 für die Sharks ein. Und 3:1 war auch der Spiel­stand nach 40 Minuten.

1 of 17 - +

Und die Par­tie ging mit allen was zu einem rich­ti­gen Eis­ho­ckey­spiel gehört wei­ter. Har­te aber Groß­teils fai­re Kör­per­checks, Power Plays und rol­len­de Angrif­fe bis zum Ende! In der 51. Spiel­mi­nu­te dann eine Kom­bi­na­ti­on Adri­an Rosen­ber­ger zu Lau­rens Ober und wei­ter an Marc And­re’ Dori­on, der den Puck im lin­ken Kreuz­eck prä­zi­se unter­bringt. 4:1 für die Cam4Dent Sharks Gmun­den. Trotz Her­aus­nah­me des Gast­goa­lie fiel kein Tref­fer mehr und so gehen wei­te­re 3 Punk­te an die Gmund­ner Haie, die mit stol­zen 22 Punk­ten die Tabel­le in der ÖEL anfüh­ren. Platz 2 geht an den WEV (der gewinnt zu Hau­se heu­te gegen Mari­bor mit 5:2 Tore) mit 18 Punk­te und KSV mit 15. Punk­te. 4. Mari­bor 8 Zäh­ler und 5. Platz ATSE Graz abge­schla­gen mit 3 Punkte.

Herz­li­che Gra­tu­la­ti­on an Shark Goa­lie Luka Grac­nar, der ver­dient zum Spie­ler des Tages gewählt wur­de! Von ins­ge­samt 43 Tor­schüs­sen konn­te er 42 erfolg­reich hal­ten oder abweh­ren, eine gewal­ti­ge Quo­te von 97,7%. Es war wirk­lich Eis­ho­ckey vom Feins­ten mit einem 4:1 Sieg gegen eine Top rou­ti­nier­te Mann­schaft. Die Tabel­len­füh­rung wur­de auf 22 Punk­te aus­ge­baut, ein Weih­nachts­ge­schenk, dass sich die Gmund­ner Haie selbst gemacht haben.

Schö­ne Weih­nach­ten dem gesam­ten Shark Team, etwas Erho­lung und am Sams­tag 28.12.2024 geht es schon wie­der mit einem Aus­wärts­match gegen den WEV Wien wei­ter. Toi, toi, toi dies­mal wird es klap­pen. Go Sharks go! Das ers­te Heim­spiel im Jahr 2025 fin­det am Sonn­tag! 5.1.2025 mit Spiel­be­ginn 18:30 in der Eis­hal­le Gmun­den gegen den WEV Wien statt!

Spiel­be­richt und Bil­der Peter SOM­MER FOTOPRESS