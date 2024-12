Ein Über­hol­ma­nö­ver auf der West­au­to­bahn bei Straß im Atter­gau ende­te am 27. Dezem­ber 2024 in einem hit­zi­gen Streit, der in einer Hand­greif­lich­keit und einer Bedro­hung mit Waf­fen gip­fel­te. Ein 29-jäh­ri­ger Auto­fah­rer wur­de festgenommen.

Streit wegen eines Aufklebers

Zur Mit­tags­zeit über­hol­te ein 29-jäh­ri­ger Kroa­te aus dem Bezirk Linz-Land den Pkw eines 31-jäh­ri­gen Lands­manns aus dem Bezirk Brau­nau am Inn. Aus­lö­ser des Kon­flikts war ein Auf­kle­ber auf dem Fahr­zeug des 31-Jäh­ri­gen, der eine Comic­fi­gur zeig­te, die auf den Lan­des­um­riss von Kroa­ti­en uri­nier­te. Die­ser pro­vo­kan­te Sti­cker brach­te den 29-Jäh­ri­gen der­art in Rage, dass bei­de Fah­rer nach einem Wort­ge­fecht zum nächs­ten Rast­platz fuh­ren, um die Aus­ein­an­der­set­zung fortzusetzen.

Waffenbedrohung nach Handgemenge

Am Rast­platz eska­lier­te der Streit. Nach einer kur­zen Hand­greif­lich­keit kehr­ten bei­de Män­ner zu ihren Fahr­zeu­gen zurück, um sich mit Waf­fen zu bewaff­nen: Der 29-Jäh­ri­ge hol­te eine Axt, der 31-Jäh­ri­ge einen Schlag­ring. Mit den Waf­fen in der Hand bedroh­ten sie sich gegen­sei­tig, ohne jedoch zuzu­schla­gen. Anschlie­ßend stie­gen bei­de wie­der in ihre Autos.

Polizei schreitet ein

Wäh­rend der 29-Jäh­ri­ge Rich­tung Wien flüch­te­te, fuhr der 31-Jäh­ri­ge zur Auto­bahn­po­li­zei­in­spek­ti­on See­wal­chen, um den Vor­fall zu mel­den. Die Poli­zei konn­te den flüch­ten­den 29-Jäh­ri­gen in Regau anhal­ten und fest­neh­men. Nach den Ein­ver­nah­men ord­ne­te die Staats­an­walt­schaft Wels die Über­stel­lung des 29-Jäh­ri­gen in die Jus­tiz­an­stalt Wels an. Der 31-Jäh­ri­ge wird auf frei­em Fuß angezeigt.

Quel­le: LPD OÖ