Am 14. Dezem­ber 2024 ver­wan­del­te sich Alt­müns­ter am Traun­see in ein Zen­trum des Höl­len­feu­ers. Der, alle zwei Jah­re statt­fin­den­de, Kram­pus- und Perch­ten­lauf, orga­ni­siert von der Tau­rus Pass, zog rund 2000 Besu­cher an und bot ein unver­gess­li­ches Spektakel.

Der Kram­pus- und Perch­ten­lauf in Alt­müns­ter hat auch die­ses Jahr wie­der alle Erwar­tun­gen über­trof­fen. Mit 25 Grup­pen und knapp 500 Läu­fern bot die Ver­an­stal­tung eine beein­dru­cken­de Show, die die Markt­ge­mein­de am Traun­see in eine magi­sche Kulis­se ver­wan­del­te. Der Duft von Rauch und das Dröh­nen der Glo­cken erfüll­ten die Stra­ßen, wäh­rend die Besu­cher die kunst­voll gestal­te­ten Mas­ken und Kos­tü­me der Teil­neh­mer bewunderten.

Trotz der düs­te­ren Insze­nie­rung stand die Sicher­heit im Vor­der­grund. Ein durch­dach­tes Sicher­heits­kon­zept, die Unter­stüt­zung der Frei­wil­li­gen Feu­er­wehr Alt­müns­ter, aus­rei­chend Secu­ri­ty und letzt­lich die Dis­zi­plin der Läu­fer sorg­ten dafür, dass der Abend rei­bungs­los ver­lief. „Für uns ist es eine Her­zens­an­ge­le­gen­heit, dass die­se Ver­an­stal­tung pro­blem­los für alle statt­fin­det“, beton­te Chris­ti­an Schall­mei­ner, Obmann der Tau­rus Pass.

Stren­ge Regeln wie Alko­hol­ver­bot vor dem Lauf, kei­ne Wei­den­ru­ten oder Ket­ten sowie ein Ver­bot jeg­li­cher Gewalt gegen Zuschau­er wur­den strikt durch­ge­setzt. Ver­stö­ße führ­ten zu sofor­ti­gen Kon­se­quen­zen, wie der Sper­re von zukünf­ti­gen Läu­fen. Die­se Maß­nah­men tru­gen ent­schei­dend zum Erfolg der Ver­an­stal­tung bei.

Die Stim­mung war aus­ge­las­sen, unter­stützt von tro­cke­nem Wet­ter und einer per­fek­ten Orga­ni­sa­ti­on. Chris­ti­an Pum­ber­ger, einer der Mit­or­ga­ni­sa­to­ren, hob her­vor: „Ohne die vie­len flei­ßi­gen Hel­fer wäre eine sol­che Ver­an­stal­tung nicht mög­lich. Dafür mein herz­li­ches Dankeschön.“

Bene­fiz­lauf in Gschwandt

Ein wei­te­res High­light steht bereits bevor: Am 22. Dezem­ber 2024 um 17:30 Uhr fin­det ein Bene­fiz­lauf in Gschwandt statt, der der Fami­lie Neu­ho­fer hel­fen soll, die durch den plötz­li­chen Ver­lust des Fami­li­en­va­ters in eine schwie­ri­ge Lage gera­ten ist. Ver­an­stal­tungs­ort ist die Fir­ma Tra­wö­ger in der Mül­ler­bach­stra­ße 22. Der Erlös wird im Rah­men der Akti­on „Bezirks­rund­schau Christ­kind“ gespendet.

„Mit die­ser Akti­on möch­ten wir zei­gen, dass Tra­di­ti­on und Mit­ge­fühl Hand in Hand gehen kön­nen“, so die Ver­an­stal­ter. Der Bene­fiz­lauf bie­tet eine Mög­lich­keit, die Gemein­schaft zu stär­ken und gleich­zei­tig Gutes zu tun.

Der Kram­pus- und Perch­ten­lauf in Alt­müns­ter bleibt ein beein­dru­cken­des Bei­spiel dafür, wie Tra­di­ti­on und Sicher­heit erfolg­reich ver­eint wer­den kön­nen. Der bevor­ste­hen­de Bene­fiz­lauf in Gschwandt setzt die­sen posi­ti­ven Geist fort und zeigt, wie Ver­an­stal­tun­gen auch sozia­le Ver­ant­wor­tung über­neh­men können.