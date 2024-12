Groß ist die Freu­de bei Auto­mo­bi­le Mair­hu­ber GmbH, dass sie wie­der mit der INEO-Aus­zeich­nung für ihr vor­bild­li­ches Enga­ge­ment in der Lehr­lings­aus­bil­dung von der WKO Ober­ös­ter­reich aus­ge­zeich­net wurde.

Am Fir­men­stand­ort in Laa­kir­chen wer­den aktu­ell 8 Lehr­lin­ge aus­ge­bil­det. Im Betrieb kön­nen die Lehr­be­ru­fe KFZ-Tech­ni­ker/in sowie Ein­zel­han­dels­kauf­man­n/-frau erlernt wer­den. Lehr­lin­ge im Lehr­be­ruf KFZ-Tech­ni­ker/in ler­nen in der Aus­bil­dung den Umgang mit Spe­zi­al­werk­zeu­gen und deren rich­ti­ge Anwen­dung. Die Fach­werk­stät­te betreut die Mar­ken Opel, Peu­geot und Citro­ën sowie als Ver­trags­werk­stät­te die Mar­ken VW, Audi und Sko­da. Im Lau­fe der Lehr­zeit wer­den den Aus­zu­bil­den­den auch Auf­ga­ben über­tra­gen, wie klei­ne Repa­ra­tu­ren, die sie selbst­stän­dig abarbeiten.

Ste­fan Ort­ner, Lehr­lings­aus­bild­ner im Betrieb, schreibt der INEO-Aus­zeich­nung einen gro­ßen Stel­len­wert zu, denn zukünf­ti­ge Lehr­lin­ge ach­ten heut­zu­ta­ge dar­auf, ob ein Lehr­be­trieb über die INEO-Aus­zeich­nung verfügt.

„Wir freu­en uns mit Karl Heinz Bahr und Ste­fan Ort­ner, Lehr­lings­aus­bild­ner und dem gesam­ten Team von Auto­mo­bi­le Mair­hu­ber über die ver­lie­he­ne INEO-Aus­zeich­nung. Die­se unter­streicht das her­aus­ra­gen­de Enga­ge­ment im Bereich der Lehr­lings­aus­bil­dung“, hebt DI Falk Nickel, Mit­glied des WKO Bezirks­stel­len­aus­schus­ses Gmun­den, hervor.

Auch in Zukunft wün­schen wir dem Aus­bil­dungs­be­trieb alles Gute und viel Freu­de bei der Aus­bil­dung zukünf­ti­ger Fach­kräf­te für die ober­ös­ter­rei­chi­sche Wirtschaft!