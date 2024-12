Eine beson­de­re Mög­lich­keit bie­tet sich Besu­che­rIn­nen des Salz­kam­mer­gut Kli­ni­kums Gmun­den der­zeit im War­te­be­reich der Unfall­am­bu­lanz: Anläss­lich der Kam­pa­gne gegen Gewalt an Frau­en „Oran­ge the World“ sind noch bis Anfang Jän­ner sie­ben Bil­der der berühm­ten Aus­stel­lung „Sio­lence“ der öster­rei­chi­schen Foto­gra­fin Elfie Semo­tan zu sehen.

Unzäh­li­ge Frau­en und Mäd­chen auf der gan­zen Welt sind regel­mä­ßig Gewalt aus­ge­setzt, ob durch den Part­ner, Vater, Opa oder auch von Unbe­kann­ten. Das stil­le Hin­neh­men die­ser Gewalt nennt Sor­op­ti­mist Inter­na­tio­nal Öster­reich „Sio­lence“ – eine Krea­ti­on der Eng­li­schen Wör­ter „Silence“ (=Stil­le) und „Vio­lence“ (=Gewalt). Elfie Semo­tan hat weib­li­che Gewalt­op­fer foto­gra­fiert, die Geschich­ten hin­ter den Por­traits kön­nen die Betrach­te­rIn­nen über Ton­auf­nah­men erfah­ren, die über QR-Codes an den Bil­dern abruf­bar sind.

Sie­ben Pos­ter hän­gen im SK Gmunden

Anläss­lich der Akti­on „Oran­ge the World“, an der auch das Salz­kam­mer­gut Kli­ni­kum teil­nimmt, freut sich Clau­dia Hoyer-Treml, MA, Lei­te­rin der Gewalt­schutz­grup­pe im SK Gmun­den über sie­ben Pos­ter aus Semo­tans Aus­stel­lung „Sio­lence“, die der Sor­op­ti­mist Club Traun­see als Leih­ga­be zur Ver­fü­gung gestellt hat: „Ich freue mich sehr, dass wir die künst­le­risch umge­setz­ten Pla­ka­te mit Dar­stel­lun­gen von ech­ten Gewalt­op­fern bei uns im Salz­kam­mer­gut Kli­ni­kum Gmun­den zei­gen dür­fen. Die ori­gi­na­le Aus­stel­lung wan­dert durch ganz Öster­reich und wird nächs­tes Jahr sogar in New York zu sehen sein.“

