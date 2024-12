Regi­on: Salz­kam­mer­gut / Bezirk Vöck­la­bruck und Gmunden

Meteo­ro­lo­ge: Chris­ti­an Brandstätter

01 2024: Der Jän­ner fiel um 1,1 Grad wär­mer aus als lang­jäh­ri­ger Mit­tel. Trotz­dem war der Jän­ner für 2 Wochen recht win­ter­lich. Am 23. und 24. Jän­ner gab es ver­brei­tet schwe­re Sturm­bö­en bis 90 km/h, auf den Ber­gen gab es extre­me Orkanböen.

02 2024: Der Febru­ar war extrem warm (über knapp 6 Grad über dem Mit­tel­wert), und ohne mar­kan­te win­ter­li­che Phasen.

03 2024: Auch der März war um 3,2 Grad zu warm. Damit gehört der März der wärms­te Monat seit min­des­tens 40 Jah­ren. Vor allem vom 29 03 bis 31.03 wur­de durch den Saha­ra­staub die Sicht­wei­te stark reduziert.

04 2024: Mit einer mitt­le­ren Tem­pe­ra­tur von 10,6 Grad fiel der April etwa 1,5 Grad wär­mer aus. Rekord an Som­mer­ta­gen, dies bedeu­tet ein neu­er Rekord mit sie­ben Sommertagen.

05 2024: Fünf­wärms­ter Mai seit über 40 Jah­ren! Mit einer mitt­le­ren Tem­pe­ra­tur von 15,0 Grad, fiel der Mai um 1,6 Grad wär­mer aus. Eine Gewit­ter­front, die am Abend des 06. Mai über die Regi­on hin­weg zog, wobei neben Stark­re­gen auch Sturm ein The­ma war. So wur­den in Vöck­la­bruck 83 km/h gemes­sen, sonst meist 60 bis 70 km/h.

06 2024: Der Juni war um 1,4 Grad zu warm. Obwohl der ers­te Som­mer­mo­nat recht unter­kühlt anfing, zeig­te er dann in sei­ner zwei­ten Hälf­te was er alles kann. Somit brach­te es der Juni auf drei tro­pi­sche Tage mit Tem­pe­ra­tu­ren über 30 Grad und ins­ge­samt 14 Sommertagen.

07 2024: Und so geht es wei­ter, mit einer mitt­le­ren Tem­pe­ra­tur von 20,7 Grad fiel der Juli um 1,8 Grad wär­mer aus als das lang­jäh­ri­ge Mit­tel (1991–2020). 9 Tro­pen­ta­ge und 10 Som­mer­ta­ge wur­den regis­triert. Die hei­ßes­ten Tage wur­den dabei in der letz­ten Juil­wo­che auf­ge­zeich­net. In die­sem Monat gab es zahl­rei­che Tage mit Gewit­tern und stür­mi­sche Böen von 70 bis 100 Km/h.

08 2024: Auch der August mit einer mitt­le­ren Tem­pe­ra­tur von 21,6 Grad ist der August um 3,1 Grad wär­mer aus als das lang­jäh­ri­ge Mit­tel. Damit gehört die­ser Som­mer­mo­nat zu den wärms­ten August­mo­na­ten. Nur auch der sehr hei­ße August von 2003 und 2015 schaff­ten es in ähn­li­che Gefil­de. 15 Tro­pen­ta­ge wur­den regis­triert. Zahl­rei­che Gewit­ter mit Unwet­ter­po­ten­ti­al wur­den ver­zeich­net. Die mar­kan­tes­ten Gewit­ter­la­gen wur­den am 01, 07, 13, und 14 August registriert.

09 2024: Ein Monat der Rekor­de. Eine Hit­ze­wel­le mit vier Tro­pen­ta­gen, eine Käl­te­wel­le und mit Schnee­re­kor­den in den Höchst­la­gen des Salz­kam­mer­gu­tes, wobei wur­den bis zu 150 cm Schnee, ört­lich sogar noch mehr ver­zeich­net wur­den. Der meis­te Schnee fiel nicht im Win­ter, son­dern im Som­mer (Spät­som­mer). Die Schnee­fall­gren­ze lag bei 700–800 Meter. Zudem gab es ein Hoch­was­ser­er­eig­nis, das die­sen Sep­tem­ber zum nas­ses­ten seit min­des­tens 40 Jah­ren mach­te. Zusam­men­ge­fasst: Die ers­te Sep­tem­ber­de­ka­de war die wärms­te, die zwei­te die käl­tes­te seit Beginn der Aufzeichnungen.

10 2024: Die durch­schnitt­li­che Tem­pe­ra­tur von 11,0 Grad war der Okto­ber um 2 Grad zu warm. Zudem gab es auch kei­ne Nacht­frös­te. Ansons­ten war der Okto­ber zu nass.

11 2024: Mit einer mitt­le­ren Tem­pe­ra­tur von 3,9 Grad fiel der Novem­ber exakt mit dem 30-lang­jäh­ri­gen Mit­tel. Der Novem­ber war teil­wei­se extrem tro­cken. Viel Nebel und Hoch­ne­bel – vor allem in der ers­ten Monatshälfte.

12 2024: Abschlie­ßend, auch der Dezem­ber ist/und wird auch zu warm. Die durch­schnitt­li­chen Schnee­men­gen waren extrem deut­lich unter dem Mit­tel­wert. Die letz­ten wei­ßen Weih­nach­ten waren am 24 12 2010!

Fazit: 2024 dürf­te das wärms­te Jahr der Geschich­te werden!

Noch wei­te­re Fakten: