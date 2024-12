Gabi Kaar, die seit 11 Jah­ren die Wild­tier­sta­ti­on Aurach­tal lei­tet, hat in die­ser Zeit ein unschätz­ba­res Wis­sen über die Pfle­ge von Wild­tie­ren gesam­melt. Ins­be­son­de­re die Ver­sor­gung von Igeln liegt ihr am Her­zen. Ihre Exper­ti­se ist so gefragt, dass sie regel­mä­ßig zur Ver­sor­gung der emp­find­li­chen Tie­re um ihre Erfah­rung befragt wird.

„Ich wur­de vom Magis­trat Wels beauf­tragt, einen Vor­trag über die Igel­ver­sor­gung im städ­ti­schen Tier­heim zu hal­ten“, berich­tet Kaar. Bei die­sem Work­shop hat sie ihr Wis­sen an das enga­gier­te Team des Tier­heims Wels, unter der Lei­tung von Bar­ba­ra Ogris, wei­ter­ge­ge­ben. Die The­men­pa­let­te reich­te von der Auf­nah­me der Tie­re, über die rich­ti­ge Pfle­ge bis hin zur erfolg­rei­chen Aus­wil­de­rung. Ein beson­de­rer Schwer­punkt lag dabei auf der Ernäh­rung der Igel, da eine fal­sche Füt­te­rung fata­le Fol­gen haben kann.

Die Teil­neh­mer des Work­shops zeig­ten sich äußerst inter­es­siert und stell­ten zahl­rei­che Fra­gen. „Ich wur­de regel­recht mit Fra­gen bom­bar­diert“, freut sich Kaar. „Das war eine tol­le Erfah­rung. Man merkt, dass die Mit­ar­bei­ter mit viel Herz­blut bei der Sache sind.“

Durch die Wis­sens­ver­mitt­lung von erfah­re­nen Exper­ten wie Gabi Kaar kön­nen Tier­hei­me ihre Pfle­ge­maß­nah­men opti­mie­ren und die Über­le­bens­chan­cen ver­letz­ter Wild­tie­re erhöhen.

Wer die Arbeit der Wild­tier­sta­ti­on im beschau­li­chen Aurach­tal unter­stüt­zen möch­te, kann dies ger­ne im Zuge einer Spen­de, ent­we­der bei Zoo Schie­mel in Pins­dorf (Weih­nachts­baum) oder einer klei­nen Zuwen­dung unter AT52 3451 0000 0202 9320