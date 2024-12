Beim Kram­pus­lauf am Don­ners­tag­abend in Grün­au im Alm­tal wur­den zwei Jugend­li­che Opfer von Gewalt. Die Mäd­chen, die sich bewusst aus dem Gesche­hen zurück­ge­zo­gen hat­ten, wur­den nach eige­nen Anga­ben von meh­re­ren Kram­pus-Dar­stel­lern atta­ckiert. Bei­de muss­ten vor Ort medi­zi­nisch ver­sorgt werden.

Rückzug ins Gemeindegebäude endete in Gewalt

Der tra­di­tio­nel­le Kram­pus­lauf in Grün­au zog zahl­rei­che Besu­cher an, dar­un­ter auch zwei Mäd­chen im Alter von 16 und 17 Jah­ren. Um dem Gedrän­ge zu ent­ge­hen, such­ten sie Schutz in einem Eck des Gemein­de­ge­bäu­des. Doch gegen 19:40 Uhr geschah das Uner­war­te­te: Ein Kram­pus näher­te sich dem 16-jäh­ri­gen Mäd­chen und schlug auf sie ein, wodurch sie ver­letzt wurde.

Weitere Angriffe durch mehrere Täter

Die Situa­ti­on eska­lier­te, als wei­te­re Teil­neh­mer des Kram­pus­laufs auf die bei­den Mäd­chen zuka­men. Laut den Anga­ben der Betrof­fe­nen hiel­ten meh­re­re Kram­pus-Dar­stel­ler die 17-Jäh­ri­ge fest und schlu­gen auf sie ein. Die Jugend­li­che ver­such­te sich ver­zwei­felt mit einem Regen­schirm zu ver­tei­di­gen, doch die­ser wur­de durch die hef­ti­gen Schlä­ge zerstört.

Verletzt und traumatisiert

Bei­de Opfer wur­den vor Ort durch Ret­tungs­kräf­te erst­ver­sorgt. Die Poli­zei hat Ermitt­lun­gen auf­ge­nom­men, um die genau­en Umstän­de des Vor­falls zu klä­ren und die betei­lig­ten Per­so­nen zu iden­ti­fi­zie­ren. Wei­te­re Erhe­bun­gen sind im Gan­ge, berich­tet die Polizei.