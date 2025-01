VÖCKLABRUCK/BAD ISCHL. Im abge­lau­fe­nen Jahr 2024 wur­den im Salz­kam­mer­gut Kli­ni­kum (SK) an den bei­den Stand­or­ten in Vöck­la­bruck und Bad Ischl 1.506 Kin­der gebo­ren. Damit hat sich die Zahl der Gebur­ten, nach einem spür­ba­ren Rück­gang im Jahr 2023, wie­der etwas eingependelt.

Der Rück­gang an Gebur­ten in den letz­ten Jah­ren ent­spricht einem bun­des­wei­ten Trend. Wäh­rend es zu Beginn der Coro­na-Pan­de­mie einen leich­ten Anstieg zu ver­zeich­nen gab, wur­den gegen Ende des Jah­res 2021 wie­der weni­ger Babys gebo­ren. Auch wenn die Zah­len im ver­gan­ge­nen Jahr mit einem Minus von drei Pro­zent leicht rück­läu­fig waren, ist die Gebur­ten­sta­tis­tik des Salz­kam­mer­gut Kli­ni­kums erfreu­lich: Von den ins­ge­samt 1.506 Babys sind 383 in der geburts­hilf­li­chen Abtei­lung in Bad Ischl und 1.123 an der Abtei­lung in Vöck­la­bruck zur Welt gekom­men. Das SK Vöck­la­bruck konn­te damit im Ver­gleich zum Vor­jahr sogar ein leich­tes Plus erzielen.

Mit 765 Buben und 741 Mäd­chen haben die Buben knapp die Nase vor­ne. Acht Zwil­lings­pär­chen erblick­ten in Vöck­la­bruck, eines in Bad Ischl das Licht der Welt.

Mit einer Kai­ser­schnitt­ra­te von 31 Pro­zent liegt das Salz­kam­mer­gut Kli­ni­kum etwas unter dem natio­na­len und inter­na­tio­na­len Schnitt.

Belieb­tes­te Vornamen

Die Namen­s­hit­lis­te der im SK gebo­re­nen Buben führt 2024 Jakob vor Tobi­as und Noah an, bei den Mäd­chen­na­men wur­den Anna, Marie und Emi­lia am häu­figs­ten gewählt.

21.343 Gebur­ten seit 2014

Zählt man die Gebur­ten seit dem Jahr 2014 zusam­men, so kommt man auf die beacht­li­che Zahl von 21.343 Ent­bin­dun­gen im SK. Das Jahr 2016 war dabei mit Abstand das gebur­ten­reichs­te Jahr. Ins­ge­samt 1.956 Mal ist der Storch damals im Kli­ni­kum gelandet.