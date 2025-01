Eine gro­ße Eva­ku­ie­rungs­ak­ti­on lief am Sams­tag­nach­mit­tag am Kas­berg in Grün­au im Alm­tal nach einem Defekt an einer Liftanlage.

Offen­bar ein tech­ni­sches Gebre­chen zwang die Gon­del­bahn am frü­hen Nach­mit­tag zu einem Stopp. Nach rund einer hal­ben Stun­de konn­te der Not­be­trieb in Gang gesetzt wer­den, damit konn­te die Bahn sozu­sa­gen leer­ge­fah­ren wer­den, sodass die Win­ter­sport­ler in der Berg­sta­ti­on aus­stei­gen konnten.

Groß­auf­ge­bot an Kräf­ten im Einsatz

Die Feu­er­wehr und ein Groß­auf­ge­bot an Kräf­ten der Berg­ret­tung wur­de zur Eva­ku­ie­rungs­ak­ti­on alar­miert. Die eva­ku­ier­ten Per­so­nen wur­den dann ins Hoch­berg­haus am Kas­berg gebracht. Wäh­rend all­rad­gän­gi­ge Ein­satz­fahr­zeu­ge von Feu­er­wehr und Berg­ret­tung über die Berg­stra­ße zum Hoch­berg­haus fuhren.

Von dort aus wur­den die Win­ter­spor­te­rin­nen und Win­ter­sport­ler dann ins Tal gebracht, wo sie auf den Ski­bus umstei­gen konn­ten, der sie zurück zur Tal­sta­ti­on der Seil­bahn brach­te. 200 Per­so­nen muss­ten in Sum­me eva­ku­iert wer­den. Die Betei­lig­ten über­stan­den den Zwi­schen­fall alle­samt unverletzt.

Kurz vor Ein­bruch der Dun­kel­heit konn­te die Eva­ku­ie­rungs­ak­ti­on erfolg­reich abge­schlos­sen wer­den. Der Ver­kehr auf der Stra­ße In der Lahn wur­de wäh­rend des Umstei­gens der eva­ku­ier­ten Per­so­nen mehr­mals für etwa zehn Minu­ten angehalten.

