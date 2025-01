Am 25. Jän­ner 2025 fan­den die 38. Lan­des-Eis­stock­meis­ter­schaf­ten der ober­ös­ter­rei­chi­schen Berufs­schu­len in Lich­ten­berg statt. Dank der guten Wit­te­rungs­ver­hält­nis­se konn­te der Wett­be­werb in die­sem Jahr wie­der auf Eis aus­ge­tra­gen wer­den. Die Berufs­schu­le Alt­müns­ter war mit drei Moar­schaf­ten stark ver­tre­ten und stell­te damit fast ein Drit­tel des gesam­ten Teilnehmerfeldes.

Unse­re Kolleg:innen beein­druck­ten mit her­vor­ra­gen­den Leis­tun­gen und erreich­ten die Plät­ze 3, 4 und 11. Die Sie­ger­eh­rung und Bekannt­ga­be der Gewin­ner erfolg­te im gemüt­li­chen Ambi­en­te des Wirts­hau­ses „Kir­chen­wirt“ in Gra­ma­stet­ten. Den begehr­ten Wan­der­po­kal sicher­te sich die Berufs­schu­le Linz 2 / B, die mit einem erst­klas­si­gen Team den ers­ten Platz belegte.

Ein beson­de­rer Dank gilt unse­rem Kol­le­gen Dipl.-Päd. SR Wer­ner Mai­rin­ger, der die Orga­ni­sa­ti­on des Trai­nings und die Zusam­men­stel­lung unse­rer Moar­schaf­ten über­nom­men hat. Eben­so möch­ten wir uns herz­lich für die aus­ge­zeich­ne­te Gesamt­or­ga­ni­sa­ti­on der Meis­ter­schaf­ten bedanken.

Wir sind stolz auf die groß­ar­ti­ge Betei­li­gung unse­res Kol­le­gi­ums und freu­en uns schon auf die kom­men­den Eisstockmeisterschaften!

Platz 3 – Alt­müns­ter 2

Bri­git­te Lin­din­ger, BEd

Gerald Höll­werth, BEd

Alfred Grasber­ger, BEd

Dipl.-Päd. SR Wer­ner Mairinger