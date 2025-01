Am Sonn­tag­nach­mit­tag stürz­te ein Wan­de­rer beim Auf­stieg zum Mais­enkgerl in Grün­au schwer und muss­te in einer auf­wen­di­gen Akti­on von der Berg­ret­tung gebor­gen wer­den. Auf­grund von Nebel war ein Hub­schrau­ber­ein­satz nicht möglich.

Sturz beim felsigen Gipfelaufbau

Bern­hard G., der mit sei­ner Lebens­ge­fähr­tin und deren Sohn von Tie­ßen­bach über die Bräumau­er zum Mais­enkgerl unter­wegs war, trat auf 900 Metern Höhe auf einen locke­ren Stein, der aus­brach. Der Wan­de­rer ver­lor den Halt und stürz­te rund zehn Meter über stei­les, fels­durch­setz­tes Gelän­de ab. Die Lebens­ge­fähr­tin alar­mier­te dar­auf­hin um 16:30 Uhr die Bergrettung.

Aufstieg trotz Nebel

Wegen dich­ten Nebels konn­te der Not­arzt­hub­schrau­ber Mar­tin 3 nicht star­ten. Zwei Not­ärz­te der Crew schlos­sen sich jedoch der Berg­ret­tung Grün­au und zwei Alpin­po­li­zis­ten an, um zu Fuß zum Unfall­ort aufzusteigen.

Aufwendige Rettungsaktion

Vor Ort dia­gnos­ti­zier­ten die Not­ärz­te ein Poly­trau­ma mit schwe­ren Ver­let­zun­gen an der Hüf­te und dem rech­ten Sprung­ge­lenk. Nach der Erst­ver­sor­gung wur­de der Ver­letz­te über die Süd­sei­te zum nächst­ge­le­ge­nen Abseil­punkt gebracht. Von dort seil­ten die Ein­satz­kräf­te ihn 200 Meter auf die Nord­sei­te bis zu einer Forst­stra­ße ab, wo er von einem Ret­tungs­wa­gen des Roten Kreu­zes ins Kli­ni­kum Wels gebracht wurde.

Intensiver Jahresstart für die Bergrettung

Für die Berg­ret­tung Grün­au war dies bereits der sechs­te Ein­satz des Jah­res 2025. Neben ihrer Arbeit im Pis­ten­ret­tungs­dienst und der Bereit­schaft beim Bass Moun­tain Fes­ti­val am Kas­berg sind die Ein­satz­kräf­te stark gefordert.

Fotos: Berg­ret­tung Grünau