Dort fort­set­zen, wo man im alten Jahr auf­ge­hört hat, möch­te die SPG muki Eben­see bei den kom­men­den wich­ti­gen Heim­spie­len am Sams­tag, 11. bzw. Sonn­tag, 12. Jän­ner 2025. „Die Ten­denz zeigt klar nach oben“, freu­en sich die Sek­ti­ons­lei­ter Her­bert Ried­ler und Otto Stü­ger über die Erfol­ge in den letz­ten Run­den. Der Lohn ist der der­zeit zwei­te Tabel­len­platz in der 2. Öster­rei­chi­schen Tischtennis-Bundesliga.

Die Stim­mung im Team wird als aus­ge­zeich­net beschrie­ben und Ivan Kara­bec, Micha­el Trink, Lio­nel Stift und Jonas Prom­ber­ger möch­ten in den letz­ten bei­den Spie­len im Grund­durch­gang den hei­mi­schen Fans wie­der tol­le Ball­wech­sel bie­ten. Der Samstag­geg­ner kommt aus Wien und heißt Sportklub/Flötzersteig (Beginn: 15 Uhr), am Sonn­tag um 10 Uhr emp­fan­gen die Eben­seer Ball­künst­ler die NF Stad­lau, die mit dem Ungarn Balasz Fixl einen ehe­ma­li­gen Natio­nal­team­spie­ler in ihren Rei­hen haben.

Tabel­le: https://www.ttbundesliga.at/ligen/herren‑2/tabelle-und-rangliste