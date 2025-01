GMUNDEN/VÖCKLABRUCK: Die Zahl der von Armut und Woh­nungs­lo­sig­keit Betrof­fe­nen und Bedroh­ten bleibt auf hohem Niveau. Wie im Vor­jahr wur­den rund 1200 Men­schen von der Ein­rich­tung „Mosa­ik-Woh­nungs­si­che­run­g/­Not­schlaf­stel­le/­In­te­gra­ti­on“ in den Bezir­ken Gmun­den und Vöck­la­bruck bera­ten oder betreut. „Durch die erfolg­rei­che Prä­ven­ti­ons­ar­beit und dem „Housing First“-Ansatz ist es gelun­gen, einen Anstieg aku­ter Woh­nungs­lo­sig­keit zu ver­hin­dern“, so Mosa­ik-Lei­ter Ste­fan Hindinger

„Es war schon vor den Kri­sen­jah­ren so, dass es bei Men­schen, die wir bera­ten bzw. betreu­en finan­zi­ell sehr eng war. Oft ist es sich gera­de aus­ge­gan­gen. Die Teue­rung hat­te dazu geführt, dass die Aus­ga­ben nun höher sind als die Ein­nah­men. Es ging sich nicht mehr aus. Daher wur­de unse­re Bera­tungs­stel­le immer mehr in Anspruch genom­men. Es sind nicht nur Men­schen mit sehr gerin­gem Ein­kom­men betrof­fen, die Armut ist mitt­ler­wei­le in der Mit­te der Gesell­schaft ange­kom­men“, betont Hindinger.

Erfolg­rei­che Wohnungssicherung

444 Haus­hal­te (301 im Bezirk Vöck­la­bruck, 143 im Bezirk Gmun­den) wur­den bera­ten. Das ist gering­fü­gig weni­ger als 2023 und liegt dar­in begrün­det, dass Bera­tun­gen bei Ener­gie­rück­stand stark zurück­gin­gen. Die Strom­preis­brem­se der Bun­des­re­gie­rung hat gewirkt, so Hin­din­ger. Bei über 90 Pro­zent der Haus­hal­te konn­te die Bera­tung posi­tiv abge­schlos­sen wer­den, d.h. die Woh­nung wur­de gesi­chert oder es erfolg­te ein Umzug in eine neue, leist­ba­re Woh­nung. Das war nur mit dem Unter­stüt­zungs­pro­gramm „Wohn­schirm“ des Sozi­al­mi­nis­te­ri­ums mög­lich. 141 Haus­hal­te aus den bei­den Bezir­ken wur­den bei Miet­rück­stän­den oder Kau­tio­nen mit ins­ge­samt 321.685 Euro unter­stützt. Dazu kom­men noch 24 geneh­mig­te Anträ­ge zur Über­nah­me von Ener­gie­kos­ten (2023 waren es noch 88 Anträ­ge) mit einer Unter­stüt­zungs­sum­me von 24.568 Euro.

Aus­ge­las­te­te Not­schlaf­stel­le, & Übergangswohnen

Die Anzahl der Näch­ti­gun­gen in der Not­schlaf­stel­le ist mit 3964 leicht gesun­ken. 75 Män­ner und 38 Frau­en haben im Lau­fe des Jah­res 2024 die 15 Zim­mer in Anspruch genom­men. 2023 waren es noch 127 Per­so­nen. „Psy­chi­sche Erkran­kun­gen, Streit, Gewalt, Tren­nun­gen, Ver­schul­dung, Arbeits­lo­sig­keit, Alko­hol und Dro­gen“ sind Grün­de, war­um Men­schen woh­nungs­los wer­den. „Meist gibt es nicht die Ursa­che oder den Aus­lö­ser, son­dern es ist immer ein Bün­del von Pro­ble­men, mit denen die Men­schen nicht fer­tig wer­den. Die Not­schlaf­stel­le ist ein Ort, wo sich die Betrof­fe­nen sta­bi­li­sie­ren können.

Bei einem Teil der Klient:innen geht das in eini­gen Wochen, bei ande­ren dau­ert es län­ger bzw. war­ten eini­ge auf einen Platz in einer the­ra­peu­ti­schen Ein­rich­tung“, so Hindinger.

In den 12 Über­gangs­woh­nun­gen des „Mosa­ik“ wur­den im Vor­jahr 36 Erwach­se­ne und 13 Kin­der betreut – deut­lich mehr als 2023.

Neu­er Ansatz: „Housing First“

„Unser Ziel ist es, die Pha­se der Woh­nungs­lo­sig­keit bzw. des Auf­ent­halts in der Not­schlaf­stel­le mög­lichst kurz zu hal­ten. Ver­stärkt arbei­ten wir seit eini­ger Zeit nach dem Prin­zip des „Housing first“, d.h. Woh­nungs­lo­se rasch wie­der in eine eige­ne Woh­nung zu ver­mit­teln und für min­des­tens 6 Mona­te zu betreu­en“, führt Hin­din­ger aus. 52 Haus­hal­te (88 Per­so­nen) wur­den betreut — ein neu­er Höchst­wert. Mög­lich war das durch die För­de­rung des Sozi­al­mi­nis­te­ri­ums und die gute Koope­ra­ti­on mit gemein­nüt­zi­gen Wohn­bau­trä­gern und pri­va­ten Vermietern.

Ver­stärk­te Integrationsarbeit

Ver­stärkt enga­giert sich das „Mosa­ik“ im Bereich „Inte­gra­ti­on“. Vie­le Asyl­be­rech­tig­te wer­den durch Woh­nungs­ver­mitt­lung und Ein­zugs­be­glei­tung unter­stützt. Dazu kommt das Ange­bot der Kon­flikt­be­ar­bei­tung und Gemein­we­sen­ar­beit im Sied­lungs­ge­biet Dür­n­au-West. Nicht mehr weg­zu­den­ken ist das Pro­jekt „Inte­gra­ti­ons­hel­fe­rin­nen“. Schüler:innen mit Sprach­för­der­be­darf erhiel­ten in der Stadt­volks­schu­le und Pes­ta­loz­zi­schu­le Unter­stüt­zung im Aus­maß von ins­ge­samt 1541 Stunden.

Unter­stüt­zung durch Frei­wil­li­gen­ar­beit und Spenden

Rund 25 ehren­amt­li­che Mitarbeiter:innen ver­stär­ken das Mosa­ik-Team in den Berei­chen Mit­tags­tisch – mit 4137 aus­ge­ge­be­ne Essen wur­de ein Rekord­wert ver­zeich­net- und Finanz­coa­ching. „Ohne deren Enga­ge­ment wären die stei­gen­den Anfor­de­run­gen nicht zu bewäl­ti­gen“, so Hin­din­ger. „Ihnen und allen Spen­de­rin­nen und Spen­dern ein gro­ßes Dan­ke­schön. Mit über 195.000 Euro Spen­den­geld konn­ten wir von Armut Betrof­fe­ne direkt unterstützen“.