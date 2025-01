In Alt­müns­ter ist Sonn­tag­vor­mit­tag ein PKW von der L1299 Reindl­mühl­stra­ße abge­kom­men und in danach in seit­li­cher Lage zum Still­stand gekommen.

“Glück­li­cher­wei­se konn­te sich die Fah­re­rin noch vor dem Ein­tref­fen der Ein­satz­kräf­te selbst aus dem Fahr­zeug befrei­en. Sie wur­de vom Roten Kreuz ver­sorgt und zur wei­te­ren Behand­lung ins Kran­ken­haus gebracht.

Mit dem Kran des Wech­sel­la­de­fahr­zeugs (WLF) der FF Alt­müns­ter wur­de das beschä­dig­te Fahr­zeug zurück auf die Stra­ße geho­ben und anschlie­ßend abtrans­por­tiert. Die Feu­er­wehr über­nahm zudem die Auf­räum­ar­bei­ten und brach­te den PKW auf einen nahe­ge­le­ge­nen Schot­ter­platz, wo er von einem Abschlepp­un­ter­neh­men abge­holt wird. Für die Auf­räum­ar­bei­ten muss­te die Lan­des­stras­se kom­plett gesperrt wer­den”, berich­tet die Feu­er­wehr Altmünster.