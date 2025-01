Ohls­dorf ist der stärks­te Bad­min­ton­ver­ein Ober­ös­ter­reichs, aber das ist noch nicht alles — mit Nadi­ne Rei­ter stel­len wir auch noch die erfolg­reichs­te Per­son bei den all­ge­mei­nen Landesmeisterschaften.

Nun mal aber alles der Rei­he nach:

Am ver­gan­ge­nen Wochen­en­de fan­den in Linz auf der Gugl die all­ge­mei­nen Lan­des­meis­ter­schaf­ten statt, bei der sich die Crè­me de la Crè­me des ober­ös­ter­rei­chi­schen Bad­min­ton­sports misst.

Dabei räum­te unse­re Mann­schaft mit 2 Gol­de­nen, 2 Sil­ber­nen und 2 Bron­ze­me­dail­len groß ab.

Über­ra­gend dabei ein­mal mehr unse­re Damen und da ins­be­son­de­re Nadi­ne Rei­ter, die mit 2 Lan­des­meis­ter­ti­teln (im Damen­ein­zel und im Damen­dop­pel) und 1 Vize­lan­des­meis­ters­ti­tel alles überstrahlt.

Neben dem Titel an Nadi­nes Sei­te im Damen­dop­pel gewinnt Jana Haas auch noch die Bron­ze im Mixed gemein­sam mit Bun­des­li­ga­ka­pi­tän Micha­el Schaus­ber­ger, der wie­der­um auch noch die Sil­ber­me­dail­le im Her­ren­dop­pel und die Bron­ze­me­dail­le im Her­ren­ein­zel mit nach Hau­se nimmt.

Den Abschluss macht Chris­ti­ne Stadl­mayr mit der Bron­ze­me­dail­le im Damendoppel.

Ein unglaub­li­ches Wochen­en­de für die Sek­ti­on Bad­min­ton der Sport­uni­on Ohls­dorf. Erklä­ren kann man die­se Leis­tun­gen nur sehr schwer, da die Hal­le in Ohls­dorf für Bad­min­ton auf Spit­zen­ni­veau abso­lut untaug­lich ist. Trotz­dem bewei­sen die Spieler:innen von Sek­ti­ons­lei­ter Josef Ret­s­chit­zeg­ger ein ums ande­re Mal aufs Neue, was mit Ein­satz und Mann­schafts­geist mög­lich ist, näm­lich die bes­te Mann­schaft im Bun­des­land zu sein – großartig!