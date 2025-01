Im Vor­feld des „Tages der Ele­men­tar­bil­dung“ am 24. Janu­ar 2025 rückt die Bil­dungs­an­stalt für Ele­men­tar­päd­ago­gik (BAf­EP) Vöck­la­bruck die Bedeu­tung der Ele­men­tar­bil­dung mit einer beson­de­ren Ver­an­stal­tung ins Ram­pen­licht: Am 21. Janu­ar 2025 fin­det das „Come tog­e­ther Ele­men­tar­päd­ago­gik“ statt – ein Tag, der sich voll und ganz der wert­vol­len Arbeit in der Ele­men­tar­päd­ago­gik widmet.

Die Ver­an­stal­tung hat das Ziel, die Rol­le der Ele­men­tar­bil­dung zu stär­ken und den per­sön­li­chen Kon­takt zwi­schen Absolvent/innen der BAf­EP (5‑jährige Aus­bil­dung, Abend­kol­leg und 3‑jährige Fach­schu­le) und poten­zi­el­len Arbeit­ge­bern zu för­dern. Trä­ger­or­ga­ni­sa­tio­nen aus dem Bereich der Ele­men­tar­päd­ago­gik haben die Mög­lich­keit, sich als zukünf­ti­ge Arbeit­ge­ber zu prä­sen­tie­ren, ihre Ein­rich­tun­gen vor­zu­stel­len und mit den zukünf­ti­gen Fach­kräf­ten ins Gespräch zu kommen.

Ein beson­de­rer Pro­gramm­punkt sind die 10-minü­ti­gen Prä­sen­ta­tio­nen der Trä­ger­or­ga­ni­sa­tio­nen, die auf der Fest­saal­büh­ne statt­fin­den. Anschlie­ßend kön­nen sich die Teilnehmer/innen an den Mes­se­stän­den aus­tau­schen, Kon­tak­te knüp­fen und Koope­ra­tio­nen für die Zukunft schmieden.

Die enge Zusam­men­ar­beit mit Aus­bil­dungs­kin­der­gär­ten ist der BAf­EP Vöck­la­bruck ein zen­tra­les Anlie­gen. Ziel der Ver­an­stal­tung ist es nicht nur, den „Tag der Ele­men­tar­bil­dung“ zu fei­ern, son­dern die wich­ti­ge Rol­le der Ele­men­tar­bil­dung lang­fris­tig zu stär­ken und weiterzuentwickeln.